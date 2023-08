Δάκρυσε η Μαρία Σάκκαρη στην απονομή, μετά τον χαμένο τελικό στην Ουάσιγκτον

Το «δύο στα δύο» για το ελληνικό τένις αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έγινε. Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε στον τελικό του Ουάσινγκτον Οπεν και έτσι δεν ζευγάρωσαν οι τίτλοι, μετά την επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μεξικό και στο τουρνουά του Los Cabos. Παίζοντας στην αμερικανική πρωτεύουσα, η ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις έχασε από τη νεαρή Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια 2-0 σετ, αλλά και η Σάκκαρη κατέβαλε τεράστια προσπάθεια.

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα δάκρυσε και εμφανώς συγκινημένη δήλωσε: «Πριν από ένα μήνα δεν θα περίμενα να είμαι εδώ. Ευχαριστώ τον Τομ Χιλ που ήταν εδώ μαζί μου, είσαι ο πυρήνας της ομάδας μου, σας ευχαριστώ όλους στο σπίτι. Θα σας δω την επόμενη σεζόν».

It is super tough for Sakkari to lose another final, but those who persevere eventually win, and we are confident that she will soon find the key to unlock herself mentally and start winning trophies after trophies.pic.twitter.com/AqKDUV4iET

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) August 6, 2023