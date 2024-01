Cosmote Grow Your Business: Νέα σειρά podcast για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μια νέα σειρά podcast επεισοδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ξεκινά από την COSMOTE, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας COSMOTE GROW YOUR BUSINESS, που βοηθά τους επαγγελματίες να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και να αναπτυχθούν. Το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – THE PODCAST θα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές σε όλους όσους θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ξεχωρίσουν στο διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Η επιχειρηματίας Εύα Επιτροπάκη, αναλαμβάνει την παρουσίαση του podcast και το πρώτο επεισόδιο είναι ήδη στον «αέρα» σε όλες τις πλατφόρμες (Spotify, Apple podcast, Google podcast), ενώ νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε δύο εβδομάδες. Το πρώτο επεισόδιο έχει τίτλο «Εχεις πολλά πλάνα για την επιχείρησή σου; Ξεκίνα από το business canvas!» με την Εύα Επιτροπάκη να παρουσιάζει τα σωστά βήματα για την χάραξη της στρατηγικής μίας επιχείρησης μέσω του εργαλείου business canvas, μιας συνοπτικής και πιο άμεσης εκδοχής του business plan.

Στα επόμενα επεισόδια του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – THE PODCAST, με καλεσμένους ειδικούς του marketing και της τεχνολογίας, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα όπως η ανάδειξη της online παρουσίας της επιχείρησής τους, οι δυναμικές του Digital Marketing και η σωστή αξιοποίηση των Social Media.

Επιπρόσθετα, θα ανακαλύψουν στρατηγικές για την προσέλκυση και ενσωμάτωση νέων ταλέντων, αναγκαίες για τη δημιουργία μιας δυναμικής και επιτυχημένης ομάδας.

Ακούστε το πρώτο επεισόδιο στις πλατφόρμες: Spotify, Apple ή Google

Ο διευθυντής Εnterprise & Business Marketing Ομίλου ΟΤΕ, κ. Θάνος Φαλάγγας, δήλωσε σχετικά:

«Η COSMOTE στέκεται δίπλα στην κοινωνία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδιάζοντας προϊόντα, λύσεις αλλά και δράσεις που θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας “πράσινης”, βιώσιμης ανάπτυξης. Στις δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης που υλοποιεί η COSMOTE εντάσσεται και το πρόγραμμα COSMOTE GROW YOUR BUSINESS, μέσω του οποίου, από το 2017, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 75.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιεργώντας καινούργιες δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών. Εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με ένα νέο κανάλι επικοινωνίας, όπως το podcast, οι επιχειρηματίες μπορούν να εστιάσουν στις θεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν, από οπουδήποτε και στον χρόνο που τους εξυπηρετεί, προκειμένου να αντλήσουν έμπνευση και νέες ιδέες για τα επόμενα επιχειρηματικά τους βήματα».

Περισσότερα για το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – THE PODCAST στο: https://www.growyourbusiness.gr/content/podcast

