Υπερήρωες στην Cosmote TV

Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι υπερήρωες των χαλεπών καιρών μας; Αν πιστέψουμε το θέμα στη φετινή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης στην Ψυχική Ασθένεια (Mental Health Awareness Week), το χαρακτηριστικό του νέου υπερήρωα είναι η καλοσύνη.

Οι υπερήρωες, λένε οι απανταχού ειδικοί στο θέμα, είναι το ιδεώδες για τους ανθρώπους. Όχι μόνον ως προς τις υπερδυνάμεις τους, αλλά κυρίως ως προς την προσφορά στο σύνολο. Από όποιο κοινωνικό ή άλλο υπόβαθρο και αν προέρχονται. Όσο φωτεινό ή σκοτεινό παρελθόν και αν έχουν.

«Είναι», υποστηρίζουν οι επαΐοντες, «όπως τους θέλουμε να είναι. Οδηγούν τις πράξεις μας και βάζουν τον πήχυ της καλοσύνης και της προσφοράς απέναντι στα μέτρα της δικής μας ζωής». Και κάτι ακόμη: Τους χρειαζόμαστε για να μας προστατεύουν. Από τους εαυτούς μας.

Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, γιατί φοράνε συνήθως μάσκα; Όχι μόνον για να προστατεύσουν την ταυτότητά τους. Αλλά κυρίως γιατί κάποια πράγματα – και κάποιοι ήρωες – σε αυτό τον κόσμο δεν γεννήθηκαν για να προσωποποιούνται. Και κάτω από τη δική τους μάσκα υπάρχουν πολύ περισσότερα από σάρκα και οστά. Υπάρχει το ιδεώδες που λέγαμε. Και αυτό είναι πιο δυνατό όταν είναι απρόσωπο.

Πλέον, οι νέοι υπερήρωες – και στη μεγάλη οθόνη – όπως ο Σπάιντερμαν (ο Άνθρωπος – Αράχνη, στο Νο. 3 της σειράς ταινιών) διαφέρει αρκετά από τους κλασικούς υπηρήρωες, όπως ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν. Έχουν πια όλο και περισσότερα ανθρώπινα ελαττώματα.

Δεν προσφέρουν λιγότερο. Απλώς τείνουν να μας μοιάσουν, για να μας γίνουν πιο οικείοι και προσιτοί. Καθώς φτάνουν πια να είναι οι ήρωες της νέας καθημερινότητας. Με άξονα το ένα και βασικό στοιχείο: την καλοσύνη.

