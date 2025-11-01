CIA προς ΕΕ: Μπορείτε ακόμη να μας εμπιστεύεστε

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε μια «διακριτική» επίσκεψη στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και των πληροφοριών, για να μεταφέρει ένα αρκετά ξεκάθαρο μήνυμα: Μπορείτε ακόμη να μας εμπιστεύεστε.

Σύμφωνα με το Politico, ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καθώς και με ανώτερους αξιωματούχους του Κέντρου Πληροφοριών και Κατάστασης της ΕΕ (INTCEN) και της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS), όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές.

Στόχος, όπως υποστήριξαν δύο αξιωματούχοι, ήταν να μετριαστούν οι ανησυχίες και να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση της Ουάσιγκτον στη συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενισχύονται οι για την κατεύθυνση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ασταθείς αλλαγές πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία —όπως η ξαφνική διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών πεδίου μάχης με το Κίεβο τον περασμένο Μάρτιο— και η προσπάθειά της να πολιτικοποιήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών με τον διορισμό πιστών υποστηρικτών του Τραμπ έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην αξιοπιστία της Ουάσιγκτον, σημειώνει το Politico.

Ο Ράτκλιφ, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας, «έχτισε» τη φήμη του ως ένας από τους πιο σθεναρούς υπερασπιστές του Τραμπ στο Κογκρέσο, ιδίως κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικασίας παραπομπής, όταν από τη θέση του στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής επιτέθηκε στην έρευνα.

Επισήμως, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη που μίλησε στο Politico, ο Ράτκλιφ βρισκόταν στις Βρυξέλλες για να ενημερώσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η παράπλευρη συνάντησή του με την υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), έστειλε ένα σαφές μήνυμα: το Λάνγκλεϊ επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Η προσδοκία είναι ότι η συνάντηση αυτή δεν θα είναι μεμονωμένο γεγονός: «Θα πρέπει να γίνεται τακτικά από εδώ και πέρα», ανέφερε ένας αξιωματούχος. Ο Ράτκλιφ και οι ευρωπαίοι ομόλογοί του συζήτησαν επίσης κοινές προκλήσεις, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή της στο Politiuco, η εκπρόσωπος της CIA, Λιζ Λάιον, ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με ευρωπαίους αξιωματούχους για να συζητήσουν τις «μεταβαλλόμενες απειλές που συνιστούν η Ρωσία και η Κίνα για την ευρωατλαντική ασφάλεια», καθώς και τις συνεργατικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. «Οποιαδήποτε αναφορά που υποδηλώνει ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με το αν οι ΗΠΑ παραμένουν αξιόπιστος εταίρος είναι ψευδής και αποκομμένη από την πραγματικότητα», δήλωσε.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες εργάζονται για να ξεπεράσουν δεκαετίες δυσπιστίας, ώστε να οικοδομήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας, ενώ επανεξετάζουν τις διευθετήσεις ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ. Η ολλανδική πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών δήλωσε στην τοπική εφημερίδα De Volkskrant ότι ανέστειλε ορισμένες ανταλλαγές, επικαλούμενη πολιτικές παρεμβάσεις και ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

