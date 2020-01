Business stories: Η χειροποίητη σόδα που έγινε επιτυχημένο διεθνές brand name

Το πρωί της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2020 διαβάζοντας την επίσημη ανακοίνωση για την επένδυση του Virtus South European Fund στη μητρική εταιρεία των premium αναψυκτικών Three Cents μού ήρθε στη μνήμη μια σκηνή σε ένα από τα αγαπημένα bars-στέκια μου το περασμένο καλοκαίρι. Παράγγειλα ως συνήθως το gin μου σε χαμηλό ποτήρι, ζητώντας να συνοδεύεται από το κομψό vintage αισθητικής γυάλινο μπουκάλι με την pink grapefruit soda. Στο σημείο αυτό για να είναι πλήρης η εικόνα να προσθέσω τις λεπτομέρειες. Το gin των Κυριών -το Grace Gin- από την Χαλκίδα ήρθε και έδεσε με την pink grapefruit soda των Three Cents που παράγεται μαζί με όλη την σειρά σε παραγωγική μονάδα στο Αίγιο. Κατά τα άλλα, ένας τέλειος ελληνικής καταγωγής συνδυασμός για το ελληνικό καλοκαίρι.

Αλλά, η ευχαρίστηση δεν κράτησε πολύ. Ο σερβιτόρος έφερε το χαμηλό ποτήρι με το gin και δίπλα του, ένα μπουκάλι με παρόμοιο προϊόν πολυεθνικής εταιρείας. Του είπα πως έκανε λάθος την παραγγελία αλλά εκείνος έσπευσε να με καθησυχάσει υποστηρίζοντας ότι το ίδιο προϊόν είναι, μόνο η φίρμα αλλάζει… Από τότε, τα στέκια μου έχουν ως βασική προϋπόθεση τη συνεργασία με τις σόδες των Three Cents και τη διαθεσιμότητα της pink grapefruit soda. Γούστα είναι αυτά και δεν αλλάζουν εύκολα… Παραξενιά θα πείτε και ίσως δεν έχετε άδικο, αλλά φαίνεται πως τη δική μου παραξενιά την έχουν και άλλοι – και δεν είναι καθόλου λίγοι. Χάρις σε αυτήν την παραξενιά ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα των Three Cents κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει στην αγορά από την πίεση των μηχανισμών της πολυεθνικής, αλλά και να βγει μπροστά προσελκύοντας επενδυτές. Μάλιστα οι τελευταίοι, χωρίς να αποκαλύπτουν «μυστικά και ντοκουμέντα» και κυρίως την αξία της εξαγοράς του 51% των μετοχών της εταιρείας ESM Effervescent Sodas Management Ltd., μητρική της Three Cents Limited (UK) στην οποία και ανήκει η σειρά των premium αναψυκτικών, φαίνεται πως ήταν αποφασισμένοι να πληρώσουν σαν να ήταν… πολυεθνική!

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η περίπτωση των premium αναψυκτικών της σειράς των Three Cents είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα success stories της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική αγορά. Το στόρι έχει όλα εκείνα τα συστατικά που φτιάχνουν σενάρια για μεγάλες ταινίες ή για mini series στο Netflix. Και αυτό γιατί είναι το μικρό όνειρο μιας παρέας συνομηλίκων στην Ελλάδα της γενικευμένης οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής απαξίωσης που έβαλαν σκοπό ζωής να κάνουν ένα χειροποίητο προϊόν μια αναγνωρίσιμη διεθνή φίρμα. Και το κατάφεραν, σε πείσμα των καιρών πολεμώντας με «θεούς και δαίμονες».

Στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει την επίσημη ανακοίνωση της εξαγοράς διαβάζω τα εξής: «Η Three Cents (www.threecents.co.uk) ιδρύθηκε το 2014 από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία αλλά και βαθιά γνώση των αναγκών στην αγορά των premium προϊόντων, που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες bartenders αλλά και στους απλούς καταναλωτές. Ο Βασίλης Καλαντζής, με σημαντική δραστηριότητα στην εισαγωγή και διανομή ποτών, μαζί με τους Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Μπάγκο και Γιώργο Τσιρίκο, τρεις επαγγελματίες bartenders με πολλαπλές διακρίσεις σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεκίνησαν με την ιδέα να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά των premium αναψυκτικών και των cocktail mixers.

»Η Three Cents ξεκίνησε σαν η μοναδική ελληνική εταιρεία στον κλάδο της και εξελίσσεται σε ηγέτη της συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα. Παράλληλα πραγματοποιεί εξαγωγές, ισχυροποιώντας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, με τον αριθμό των χωρών να φτάνει σήμερα τις 34. Τα προϊόντα της Three Cents έχουν αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ με βάση έρευνα του Drinks International έχουν καταταγεί στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στα Best Selling Βrands και στα Top Trending Brands στην κατηγορία τους για το 2019».

Αλλά, ας πούμε τα πράγματα πολύ πιο απλά, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά του στόρι. Τα Three Cents εμφανίστηκαν πρώτη φορά στα bars του Κέντρου της Αθήνας πολύ κοντά στα Χριστούγεννα του 2014 και δεν άργησαν να γίνουν γνωστά στους πελάτες που στέκονταν στην μπάρα και συνομιλούσαν με τους bartenders. Αλλωστε, οι τρεις από τους τέσσερις της παρέας συνέχιζαν κανονικά να δουλεύουν πίσω από την μπάρα. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τον ένα από τους τρείς -τον ψηλό της παρέας, τον Δημήτρη Νταφόπουλο- να δουλεύει σε ένα από τα πιο δημοφιλή bar του κέντρου της Αθήνας. Πάντως, για να είμαι δίκαιος, αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, θα έλεγα πως ο εμπνευστής της όλης ιδέας ήταν ο Γιώργος Μπάγκος όπως επίσης ότι το project προχώρησε και ανέβηκε επίπεδο από τη στιγμή που ήρθε να προστεθεί στην ομάδα ο έμπειρος της αγοράς Βασίλης Καλαντζής. Επιπρόσθετα, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπάγκος ήταν συμπατριώτης του Δημήτρη Νταφόπουλου (από Καρδίτσα μεριά), ενώ ο τελευταίος δούλευε κοντά στον Βασίλη Καλαντζή στο βασικό αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ετσι ήρθε και έδεσε το… γλυκό.

Από τα Χριστούγεννα του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 είναι μια γεμάτη και χορταστική πενταετία, χρόνος ικανός για αποτιμήσεις και αξιολογήσεις. Οι τελευταίες απέδωσαν και με το παραπάνω, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για να καταφθάσει το fund που είναι γνωστό και από την επένδυσή του στα πολυκαταστήματα Attica. Το πώς και το γιατί της επένδυσης εξηγείται στο ενημερωτικό σημείωμα: «Το Virtus South European Fund αποφάσισε να επενδύσει στην Three Cents γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός διεθνούς brand. Η διοικητική της ομάδα έχει όραμα, το προϊόν είναι πρωτοποριακό και με τον κατάλληλο σχεδιασμό και οργάνωση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε έναν διεθνή brand-leader στην κατηγορία των premium mixers».

Και εδώ που τα λέμε η σειρά των προϊόντων διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτα τα ιδρυτικά της στοιχεία που συνδυάζουν το άρωμα και τη γεύση ενός χειροποίητου προϊόντος από επαγγελματίες για επαγγελματίες, μαζί με μπόλικη δόση από το απόθεμα του νεανικού ενθουσιασμού της παρέας των bartenders.

Οσο για την επόμενη μέρα, τα πράγματα είναι σαφή προς πάσα κατεύθυνση. Τα προϊόντα συνεχίζουν να παράγονται στην Ελλάδα -στο Αίγιο- αλλά με τις νέες δυνατότητες θα μπορούν να πάνε παντού σημειώνοντας ξεχωριστές επιδόσεις για μια φύσει και θέσει επιχείρηση με ελληνικό DNA.

Για το τέλος κράτησα τις δηλώσεις. Η μια είναι του Βασίλη Καλαντζή, η άλλη του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου. Ο Βασίλης Καλαντζής, μέτοχος της Three Cents, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να καλωσορίζουμε τη Virtus International Partners στην οικογένεια της Three Cents. Η συμμετοχή της αποτελεί για εμάς ψήφο εμπιστοσύνης στις συνεχείς προσπάθειές μας να αναδείξουμε διεθνώς ένα ελληνικό προϊόν αλλά και να μετατρέψουμε μια ιδέα που ξεκίνησε μεταξύ μιας παρέας σε ένα διεθνές success story».

Ο Managing Partner της Virtus International Partners Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Μετά από προσεκτική ανάλυση και μελέτη της αγοράς, αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες, με σκοπό να βοηθήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Ως επενδυτής στην Three Cents, θα συνεισφέρουμε στο να καταστεί η εταιρεία ένας από τους πρωταγωνιστές του κλάδου στη διεθνή αγορά και να αναδείξουμε τα προϊόντα της σε ένα διεθνές Premium Brand».