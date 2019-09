Brexit: Εχασε την κυβερνητική πλειοψηφία ο Μπόρις Τζόνσον

Έχασε ο Μπόρις Τζόνσον την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της Τρίτης.

Ο μέχρι τώρα βουλευτής των Συντηρητικών Φίλιπ Λι εγκατέλειψε το κόμμα και εντάσσεται στους Φιλελεύθερους και πλέον ο βρετανός πρωθυπουργός ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας.

Ο Λι συγκαταλεγόταν μεταξύ των «ανταρτών» των Τόρηδων, που διαφωνούσαν ρητά με το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ.

Ο πρώην υπουργός μπήκε στη Βουλή των Κοινοτήτων και κάθισε δίπλα στον Τζο Σουίνσον των Φιλελευθέρων, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την μετακίνησή του.

As Johnson talked Tory MP Philip Lee stood up and walked across the floor of the Commons and sat down with the Lib Dems (top right). pic.twitter.com/cRLh6FRejT

Η επιστολή του Φίλιπ Λι στον πρόεδρο της Βουλής:

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) 3 Σεπτεμβρίου 2019