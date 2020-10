«Μπραχίμ», ο γαλλόφωνος δράστης του μακελειού στη Νίκαια

Ο δράστης του αιματοκυλίσματος στη Νοτρ Νταμ της Νίκαιας υποστήριξε ότι έδρασε μόνος του. Μιλούσε γαλλικά. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, αφού αποκεφάλισε μία 70χρονη γυναίκα μέσα στην εκκλησία και μαχαίρωσε θανάσιμα άλλους δύο, τον νεωκόρο και μία ακόμη γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της, είπε ότι τον λένε Μπραχίμ.

Τραυματισμένος από τα πυρά των αστυνομικών, τη στιγμή της σύλληψής του συνέχιζε να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπαρ», «πράγμα που δεν αφήνει αμφιβολία για τα κίνητρά του», όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί.

Από τα δακτυλικά αποτυπώματα που του πήραν, αναμένεται να διαπιστωθεί κατά πόσο το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατία.

«Είμαστε θύματα του ισλαμοφασισμού», υπογράμμισε ο δήμαρχος της Νίκαιας.

Η Γαλλία τέθηκε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενώ ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ τόνισε ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην επίθεση θα είναι σκληρή και αμείλικτη.

🔴 #Niceattack: "The government's response will be firm and ruthless. [..] The President has called a council of defence and national security for tomorrow morning," said PM @JeanCASTEX ⤵️ pic.twitter.com/p0a3AoyrUb

— FRANCE 24 English (@France24_en) October 29, 2020