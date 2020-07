Μπλουζάκι με σήμα αλά Ναζί προς πώληση στο site του Τραμπ

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα μπλουζάκι που πουλάει στο site της προεκλογικής του εκστρατείας ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μοιάζει πολύ με ένα από τα επίσημα και πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των Ναζί!

Το μπλουζάκι φέρει ένα σήμα με έναν αετό να έχει απλωμένα τα φτερά του και να κρατά με τα νύχια του έναν κύκλο, στον οποίο είναι ζωγραφισμένη η αμερικανική σημαία. Από πάνω του, υπάρχει η επιγραφή, «Πρώτα η Αμερική» και στο κάτω μέρος η φράση «Τραμπ 2020».

Ναι μεν ο αετός είναι επίσημο σύμβολο των ΗΠΑ από τον 18ο αιώνα, όμως δεν απεικονίζεται ποτέ σε αυτή τη στάση και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για αυτό:

Το σήμα αυτό, θυμίζει τον ναζιστικό αυτοκρατορικό αετό με τα φτερά απλωμένα που κρατά την σβάστικα, ένα χαρακτηριστικό και επίσημο σύμβολο του Χίτλερ και του ναζιστικού κόμματος από το 1935.

Το μπλουζάκι στοιχίζει 30 δολάρια και προσφέρεται σε αντρικά και γυναικεία μεγέθη.

«Εχουμε επιτέλους έναν πρόεδρο που βάζει πρώτα την Αμερική. Η Αμερική είναι ξανά δυνατή, ασφαλής και μεγάλη. Δείξτε την στήριξή σας για την επανεκλογή του προέδρου. Δείξτε σε όλους ποιον ψηφίζετε το 2020», γράφει η διαφήμιση του προϊόντος.

Η ομοιότητα των δύο σχεδίων προκάλεσε σωρεία αναρτήσεων στα σόσιαλ μίντια από χρήστες που δεν πίστευαν στα μάτια τους και αναρωτιόντουσαν αν είναι αληθινό, ενώ το μπλουζάκι σχολίασε έκπληκτος και ο Μάικλ Χέιντεν, πρώην διευθυντής της CIA.

