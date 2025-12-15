Μπλόκο στην κοκαΐνη των Χριστουγέννων: Χειροπέδες στον «Ελληνα Εσκομπάρ»

Φορτίο με έναν τόνο καθαρή κοκαΐνη εντόπισαν και κατάσχεσαν την Κυριακή, στο λιμάνι του Πειραιά, στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, κατόπιν αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών της αμερικανικής Drug Enforcement Administration (DEA). Η κοκαΐνη, που βρέθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο στον Πειραιά, φέρεται να είναι υψηλής ποιότητας, ανόθευτη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα κατέληγε κυρίως στην ελληνική αγορά ενόψει των εορτών.

Το μπλόκο στην κοκαΐνη των Χριστουγέννων οδήγησε σε πέντε –μέχρι στιγμής– συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και ο επονομαζόμενος «Ελληνας Εσκομπάρ» –γνωστός επίσης ως Αλέξανδρος, Μάκης ή «Χοντρός»– πρόσωπο με «πλούσιο» παρελθόν στη μεταφορά μεγάλων φορτίων ναρκωτικών, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος ποδοσφαιρικών ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Πλοίο ιδιοκτησίας του, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα, εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Το πλοίο εντοπίστηκε να πλέει στον Ατλαντικό, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ρυμουλκείται προς τις ακτές της Γαλλίας, συνοδεία σκαφών της Marine Nationale.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επιχειρηματίας που μεταξύ άλλων διαθέτει πλοία και ξενοδοχεία, συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πλοίο συμφερόντων του «Ελληνα Εσκομπάρ» ξεκίνησε από την Μηχανιώνα για λιμάνι της Λατινικής Αμερικής και από εκεί με το φορτίο της κοκαΐνης, επέστρεφε στην Ευρώπη.

Το πλοίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό ωκεανό σε συνεργασία των ελληνικών Αρχών με την αμερικανική DEA, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Ο «Ελληνας Εσκομπάρ» είχε συλληφθεί το 2004 στην Στουτγκάρδη για μεταφορά πέντε τόνων κοκαΐνης. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ωστόσο το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά μετέτρεψε την ποινή του σε κάθειρξη 22 ετών και στη συνέχεια κατάφερε να αφεθεί ελεύθερος.

Συγκεκριμένα, πρωτοδίκως τού επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, στο Εφετείο η ποινή έπεσε στα 22 έτη και, ακολούθως, κάνοντας χρήση του περιβόητου «νόμου Παρασκευόπουλου» το 2015, αφέθηκε ελεύθερος, έχοντας συμπληρώσει 11 χρόνια στη φυλακή.

