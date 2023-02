Μπλίνκεν: Μας απασχολούν πάντα οι ανησυχίες της Ελλάδας για την ασφάλειά της

Το μήνυμα πως πάντα απασχολούν τις ΗΠΑ οι ανησυχίες της Ελλάδας για την ασφάλεια της εξέπεμψε από την Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, εξέφρασε την ελπίδα, σε πρώτη φάση, ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία θα διατηρήσουν τα νερά όσο ήρεμα γίνεται και ίσως τους επόμενους μήνες θα δοθεί η ευκαιρία για περαιτέρω ενδυνάμωση του διαλόγου, της διπλωματίας και της προσπάθειας να επιλυθούν θέματα που χρονίζουν μεταξύ τους».

Εξήγησε πως για τις ΗΠΑ αυτό είναι πολύ σημαντικό, «γιατί και η Ελλάδα και Τουρκία είναι στενοί σύμμαχοι, στενοί φίλοι και θέλουμε να τους δούμε να έρχονται κοντά». Αν οι δύο πλευρές το κάνουν αυτό, εκτίμησε πως «οι ευκαιρίες που θα προκύψουν θα είναι εκπληκτικές».

Επιπροσθέτως, εξέφρασε την πεποίθηση πως με καλή θέληση και καλή πίστη και από τις δύο χώρες, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, διαχείρισης των διαφορών και επίλυσής τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, είπε πως οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν όλους τους φίλους να εμπλακούν διπλωματικά για την ειρηνική επίλυση των διαφορών τους και να μην προχωρήσουν σε προκλητικές ενέργειες ή προκλητική ρητορική που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα έστω και ακούσια. «Απειλητική ρητορική και απειλητικές ενέργειες δεν είναι κάτι που στηρίζουμε. Το αντίθετο. Και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι εταίροι μας μπορούν να πετύχουν περισσότερα μέσα από την απευθείας διπλωματική προσπάθεια για την επίλυση όσων τους χωρίζουν», διεμήνυσε.

Σημείωσε πως το γεγονός ότι η Ελλάδα έσπευσε άμεσα να βοηθήσει αυτούς που βρέθηκαν σε ανάγκη στην Τουρκία έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να αγγίξει τις καρδιές των Τούρκων.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Σντονι Μπλίνκεν είπε ότι ένα από τα πράγματα που του είπαν στη γειτονική χώρα είναι πόσο σημαντικό ήταν που έσπευσαν τόσοι Ελληνες και τόση βοήθεια από την Ελλάδα στην ώρα της ανάγκης. «Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια καλύτερη ατμόσφαιρα, αλλά κοιτάξτε: Είναι περίοδος εκλογών στην Ελλάδα και την Τουρκία και αυτό πάντα περιπλέκει τα πράγματα», σημείωσε.

Σχετικά με τις επαφές του στην Τουρκία, η αίσθησή που αποκόμισε είναι ότι «υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον και βούληση να βρεθούν τρόποι πιο παραγωγικής πορείας προς τα εμπρός».

Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. «Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η αμυντική μας συνεργασία έχει βαθύνει και ενδυναμωθεί. Εχουμε τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που μόλις πέρυσι αναθεωρήσαμε και συνέπεια της οποίας, μεταξύ άλλων, επενδύθηκαν περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια για την αναβάθμιση των ελληνικών λιμανιών. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16. Περισσότερα από 80 ελληνικά F-16 αναβαθμίζονται και περιμένω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα, και επιπλέον, η Ελλάδα επιθυμεί να αποκτήσει F-35, κάτι που στηρίζουμε. Η συνεργασία μας έχει φτάσει σε εκπληκτικό επίπεδο. Φυσικά έχουμε νέα μέρη στα οποία συνεργαζόμαστε εκπαιδευτικά και επιχειρησιακά».

Υπό αυτό το πρίσμα, επανέλαβε πως οι ανησυχίες της Ελλάδας για θέματα ασφάλειας πάντα απασχολούν τις ΗΠΑ, οι οποίες τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

Περαιτέρω, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ανάμεσα στην Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική. «Η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ενεργειακή διαφοροποίηση», διεμήνυσε και διατύπωσε την πεποίθηση ότι το μέλλον θα της φέρει έναν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο.

Τέλος, αναφερθείς στην Ουκρανία ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε πως όσα έχει κάνει ήδη η Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα, καθώς είναι από τις πρώτες χώρες που όρθωσαν ανάστημα για την άμυνα της απέναντι στη ρωσική εισβολή, για την υπεράσπιση των βασικών αρχών που είναι τόσο σημαντικές για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, όπως αποτυπώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ. Οπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η Ελλάδα πήρε θέση με δυναμισμό και εξακολουθεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως «είναι προς το συμφέρον όλων μας να εξακολουθήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να μεγιστοποιήσουμε τη στήριξη μας προς την Ουκρανία, να ενδυναμώσουμε τη θέση της, με την ελπίδα ότι όταν τελικά έλθει η ώρα των διαπραγματεύσεων θα είναι στην ισχυρότερη δυνατή θέση».

Ο Αντονι Μπλίνκεν αναχώρησε από την Αθήνα το απόγευμα της Τρίτης, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του σε Γερμανία, Τουρκία και Ελλάδα.

«Αναχωρώ από την Αθήνα έπειτα από μια παραγωγική ημέρα συναντήσεων, την κοπή της κορδέλας για το νέο κατασκευαστικό έργο της πρεσβείας και έναν ακόμη επιτυχημένο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας», έγραψε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους έλληνες οικοδεσπότες και την ομάδα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για την «επιτυχημένη επίσκεψη».

Departing Athens after a productive day of meetings, a ribbon cutting for the Embassy’s new construction project, and another successful round of the U.S.-Greece Strategic Dialogue. Grateful to my Greek hosts and @USEmbassyAthens team for a successful visit. pic.twitter.com/L2jw58RHGt

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2023