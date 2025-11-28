Black Friday επιδόματα και μισθοδοσίες «γονάτισαν» το e-banking

Σημαντικές δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν την Παρασκευή (28/11) στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών, με τους χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο e-banking και στην εκτέλεση συναλλαγών.

Τραπεζικά στελέχη αποδίδουν τα προβλήματα στον ασυνήθιστα υψηλό όγκο κινήσεων που προκάλεσε ο συνδυασμός της Black Friday, των μισθοδοσιών και της καταβολής επιδομάτων.

Η Παρασκευή χαρακτηρίστηκε από τα αρμόδια στελέχη ως «ιδιαιτέρως δύσκολη», καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται παραδοσιακά στο τέλος κάθε μήνα συνέπεσαν με τις αυξημένες διαδικτυακές αγορές λόγω των προσφορών.

Παράγοντες της αγοράς εξηγούν ότι ο κακός καιρός απέτρεψε μεγάλο αριθμό καταναλωτών από το να επισκεφθούν φυσικά καταστήματα, οδηγώντας σε «έκρηξη» ηλεκτρονικών παραγγελιών και online πληρωμών.

Η τριπλή αυτή συγκυρία -μισθοδοσίες, επιδόματα και Black Friday- επιβάρυνε υπέρμετρα τους servers των τραπεζών, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν έναν όγκο συναλλαγών πολύ μεγαλύτερο του συνηθισμένου.

Ως αποτέλεσμα, σε ορισμένα διαστήματα καταγράφηκαν καθυστερήσεις, προσωρινές διακοπές πρόσβασης και αδυναμία ολοκλήρωσης συναλλαγών.

Παρά τις δυσκολίες, τραπεζικές πηγές τονίζουν ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σταδιακά, ακόμη κι αν παρουσιάζονται κατά διαστήματα εκ νέου. Οι τράπεζες, όπως αναφέρουν, δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργία των επιχειρηματικών λογαριασμών, χωρίς ωστόσο να αφήνουν σε εκκρεμότητα ζητήματα που αφορούν την καταναλωτική πίστη.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η αποκατάσταση «εν πλω» των υπηρεσιών συνεχίζεται, καθώς τα τεχνικά τμήματα εργάζονται για να διαχειριστούν τον αυξημένο φόρτο και να επαναφέρουν πλήρως τη σταθερότητα των συστημάτων.

