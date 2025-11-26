Bίντεο-σοκ από το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι: 84χρονος οδηγός «θερίζει» 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο προ ημερών στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκρατι -ένα ακόμη μέσα στον αστικό ιστό- με τη φονική παράσυρση 75χρονης πεζής από ΙΧ που οδηγούσε ενας 84χρονος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 84χρονος παραβίασε το STOP με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο και στη συνέχεια να πέσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην 75χρονη και την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της.

Το ΙΧ του 84χρονου συνέχισε την τρελή του πορεία για αρκετά ακόμη μέτρα προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον άλλα πέντε σταθμευμένα οχήματα, μέχρι που τελικά ακινητοποιήθηκε.

Η 75χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο. Η 32χρονη ΑμΕΑ κόρη της έμεινε πλέον ορφανή, αφού όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της ήταν η μοναδική κοντινή συγγενής της.

Με εντολή ιεισαγγελέα, ο 84χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν θυμάται τίποτα από το δυστύχημα.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή της φονικής παράσυρσης το απόγευμα της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου.

