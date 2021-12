Μπένετ σε Μητσοτάκη – Αναστασιάδη στην Ιερουσαλήμ: Δεν είστε απλά σύμμαχοι αλλά αληθινοί φίλοι

«Οι σχέσεις με το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ σε καλύτερο σημείο», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτακης, στις κοινές του δηλώσεις με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Νάφταλι Μπένετ, και τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

i24NEWS Correspondent Mary McAuliffe reports from Jerusalem ahead the trilateral meeting pic.twitter.com/AAV2y1DMfG

Κάνοντας ειδική αναφορά στην έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος, στην Καλαμάτα, ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα συζητήσουμε για την Covid, μάθαμε πολλά από το Ισραήλ και το πιο σημαντικό μήνυμα που λάβαμε, ήταν πως πρέπει να συνεχίσουμε επιθετικά τον εμβολιασμό. Θα μιλήσουμε για πεδία κοινής συνεργασίας, για τα συμπεράσματα της COP26 και τα ενεργειακά. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζυτήσουμε για περιφερειακές προκλήσεις και ατυχή γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στην Κύπρο τους προηγούμενους μήνες και τις προκλήσεις με τα Βαρώσια. Επίσης, θα μιλήσουμε για τις προσποπαθειες οικονομικής ανάκαμψης μετά την Covid. Ανυπομονούμε για ουσιαστικές συζητήσεις».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νάφταλι Μπένετ απευθυνόμενος στον έλληνα πρωθυπουργό και τον κύπριο πρόεδρο, τόνισε:

«Κυριάκο, Νίκο δεν είστε απλά σύμμαχοι, αλλά αληθινοί φίλοι».

WATCH LIVE: Statements by Prime Minister Naftali Bennett, President of Cyprus Nikos Anastasiades, and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, at the Israel-Cyprus-Greece trilateral summit in Jerusalem. 🇮🇱🇨🇾🇬🇷 https://t.co/zIobsAoACt

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 7, 2021