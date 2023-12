Μπέλγκοροντ: Ομάδα ρώσων παραστρατιωτικών επιτέθηκε σε ρωσική διμοιρία

Η Λεγεώνα Ελευθερία στη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση υποστηριζόμενη από την Ουκρανία, αποτελούμενη από Ρώσους που εναντιώνονται στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέλαβε την Κυριακή την ευθύνη για διασυνοριακή επίθεση με στόχο την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στη μεθόριο των δυο εμπόλεμων κρατών.

Η οργάνωση, που η Μόσχα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική», ανέφερε πως κατέστρεψε θέση διμοιρίας του ρωσικού στρατού κοντά στο χωριό Τερέμπρενα, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν σκότωσε μέλη της ή κατέστρεψε υποδομές, ενώ πρόσθεσε πως άφησε πίσω νάρκες.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τον ισχυρισμό της οργάνωσης, η οποία λέει ότι σχηματίστηκε την άνοιξη του 2022 για να πολεμήσει τις δυνάμεις του Πούτιν, ενταγμένη στον ουκρανικό στρατό.

Το Κίεβο στο παρελθόν έχει αρνηθεί πως είχε ανάμιξη σε επιθέσεις της Λεγεώνας κι άλλης μιας ομάδας ρώσων μαχητών προσκείμενων στην Ουκρανία εναντίον στόχων στην Μπέλγκοροντ.

Νωρίτερα χθες ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, περιφερειάρχης στην παραμεθόρια περιοχή, η οποία υφίσταται συχνά επιθέσεις από ουκρανικές δυνάμεις, ανέφερε πως το χωριό Τερέμπρενα δεχόταν πυρά από τον ουκρανικό στρατό και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «μάχη» στα όριά του.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε πως δεν τραυματίστηκαν άμαχοι, ωστόσο σημείωσε πως τρία σπίτια και γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού υπέστησαν ζημιές.

Το Σάββατο, ο ίδιος είχε πει ότι 19 χωριά και αγροκτήματα έγιναν στόχοι βολών του ουκρανικού πυροβολικού και πυρών από drones.

