BBC: Επιστρέφει θριαμβευτής στο «Match of the day» ο Λίνεκερ

Η ποδοσφαιρική εκπομπή του Σαββάτου στο BBC, που κανονικά θα παρουσίαζε ο Γκάρι Λίνεκερ, ήταν απρόσμενη επιτυχία, καθώς είχε μισό εκατομμύριο περισσότερους τηλεθεατές χωρίς την παρουσία του άγγλου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Το αποτέλεσμα ξάφνιασε πολλούς, αλλά εκτιμάται ότι πολλοί έσπευσαν στους δέκτες τους περισσότερο από περιέργεια, λόγω του ντόρου που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες με τα σχόλια του Λίνεκερ για τη μεταναστευτική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης που είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση του Λίνεκερ από το βρετανικό δημόσιο κανάλι.

Οπως και να ‘χει όμως, το επόμενο Σάββατο δεν θα συμβεί το ίδιο, καθώς το BBC ανακοίνωσε την επιστροφή του δημοφιλούς παρουσιαστή μετά από νέες διαπραγματεύσεις και βέβαια, τις έντονες αντιδράσεις πολιτικών, οργανώσεων, συναδέλφων του Λίνεκερ, ανάμεσά τους και παλαίμαχοι άγγλοι διεθνείς, που διαμαρτυρήθηκαν για την απομάκρυνσή του.

Ετσι, ο Λίνεκερ θα παρουσιάσει ξανά την εκπομπή «Match of the Day», ενώ το BBC δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές του σε ό,τι αφορά τη χρήση των social media από τους συνεργάτες του.

Σε δήλωση του, ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι είπε ότι οι τρέχουσες οδηγίες περιέχουν «γκρίζες ζώνες», που οδήγησαν στην απομάκρυνση του παρουσιαστή.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Λίνεκερ έγραψε στο Twitter, τη Δευτέρα:

«Μετά από μερικές σουρεαλιστικές ημέρες, είμαι ευτυχής που βρήκαμε τρόπο να το ξεπεράσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την απίστευτη υποστήριξη, ιδιαίτερα τους συναδέλφους μου στο BBC Sport, για την αξιοθαύμαστη επίδειξη αλληλεγγύης. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό παιχνίδι, αλλά η υποστήριξή τους ήταν συγκλονιστική.

Παρουσιάζω αθλητικά στο BBC εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες και είμαι πολύ περήφανος που εργάζομαι στον καλύτερο και δικαιότερο ραδιοτηλεοπτικό φορέα στον κόσμο. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην καρέκλα της εκπομπής το Σάββατο.

Μια τελευταία σκέψη: όσο δύσκολες και αν ήταν οι τελευταίες ημέρες, απλά δεν συγκρίνονται με το να πρέπει να εγκαταλείψεις το σπίτι σου λόγω διώξεων ή πολέμου για να αναζητήσεις καταφύγιο σε μια μακρινή χώρα. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τόση ενσυναίσθηση για τη δύσκολη θέση τους από τόσους πολλούς από εσάς.

Παραμένουμε μια χώρα ανεκτικών, φιλόξενων και γενναιόδωρων ανθρώπων. Σας ευχαριστώ».

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4

