Bάρη: Φορτηγό ανετράπη στα Βλάχικα και συνέθλιψε ΙΧ – από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Μάρτυρες ενός τρομακτικού τροχαίου έγιναν νωρίς το πρωί της Τετάρτης διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί στη Βάρης-Κορωπίου, στα Βλάχικα, όταν νταλίκα ανετράπη στο ρεύμα προς Βούλα και κατέληξε στην κυριολεξία πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ.

Από το βάρος της νταλίκας και του φορτίου της, το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, καταστράφηκε ολοσχερώς (φωτογραφίες κάτω), χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τρυματισμοί.

Εξαιτίας του ατυχήματος προκλήθηκαν για ώρες μεγάλα προβλήματα στη κυκλοφορία των οχημάτων προς Βούλα.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.

