Μπαρενμπόιμ: «Πάσχω από σοβαρή νευρολογική ασθένεια»

Μέσω Twitter ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το πόντιουμ ο 80χρονος μαέστρος και πιανίστας Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, εβραίος της Αργεντινής. Οι λόγοι που τον ανάγκασαν να τερματίσει τη μακρά και επιτυχημένη καριέρα του στη μουσική είναι νευρολογικοί –«σοβαρή νευρολογική ασθένεια» έγραψε–, έτσι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του «τους επόμενους μήνες».

Ο αποχαιρετισμός του είναι οδυνηρός για όποιον αγαπά τη σπουδαία μουσική, έγραψε σε σύντομο σημείωμά της η Repubblica, αφού το έργο του Μπαρενμπόιμ υπήρξε επιπέδου και πολυσχιδές: πέρα από τη διεύθυνση ορχήστρας έχει συγγράψει και σημαντικά βιβλία για τη μουσική. Αυτές τις ημέρες μάλιστα θα ηγείτο ενός νέου Wagner Ring στο Staatsoper του Βερολίνου, του οποίου είναι μουσικός διευθυντής από το 1992. Η θητεία του λήγει κανονικά το 2027, όμως είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει το συμβόλαιό του.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG

— Daniel Barenboim (@DBarenboim) October 4, 2022