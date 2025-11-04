Μπαλί: Στοπ στην κατασκευή του γυάλινου ασανσέρ που εξόργισε τους ντόπιους

Η παραλία Κελίνγκινγκ είναι γνωστή παγκοσμίως για το σχήμα της, που θυμίζει τυρρανόσαυρο. Βρίσκεται στις ακτές της Νούσα Πενίντα, ενός νησιού στα ανοιχτά του Μπαλί, περίπου 45 λεπτά με το φέρι από την πρωτεύουσα Ντενπασάρ. Η τοποθεσία είναι δημοφιλής στην τουριστική περιοχή, με εκπληκτική πανοραμική θέα και με ένα επικίνδυνο μονοπάτι που οδηγεί προς την παραλία από κάτω.

Η κατασκευαστική εταιρεία China Kaishi Group ξεκίνησε την κατασκευή ενός γυάλινου ανελκυστήρα 182 μέτρων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο του 2023. Αλλά βίντεο που κοινοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν τη θέα της παραλίας να καταστρέφεται από τη μεγάλη μεταλλική κατασκευή η οποία εκτείνεται από τους βράχους μέχρι την άμμο.

Η αγανάκτηση των ντόπιων για το έργο ώθησε το υπουργείο Τουρισμού της Ινδονησίας να τονίσει πριν από λίγες εβδομάδες ότι επιβλέπει τις εργασίες από το ξεκίνημά τους ώστε η κατασκευή να αντικατοπτρίζει τη «δέσμευση για βιωσιμότητα, ασφάλεια και καθαριότητα» της χώρας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Τελικά οι Αρχές του Μπαλί ανέστειλαν προσωρινά την κατασκευή του ανελκυστήρα την περασμένη εβδομάδα, με τον ισχυρισμό ότι το έργο δεν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες. «Εφόσον παραβιάζει τους χωροταξικούς κανονισμούς, είμαστε υποχρεωμένοι να παρέμβουμε», ανέφερε στον Τύπο ο Μάντε Σουπάτρα, επικεφαλής μιας επιτροπής σχεδιασμού και αδειοδότησης της Βουλής του Μπαλί. «Δεν θα υπάρξει περαιτέρω δραστηριότητα στο εργοτάξιο» συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση του νησιού δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για το μέλλον του έργου. Αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού τονίζει στο περιοδικό της Ινδονησίας Tempo ότι οι ισχυρισμοί πως οι εργασίες εμποδίζουν τον τουρισμό της περιοχής είναι αναληθείς, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην παραλία είχε αυξηθεί κατά πάνω από 35% μεταξύ 2023 και 2024.

Ωστόσο, η ανάπτυξη έχει προκαλέσει απογοήτευση στο νησί. Πολλοί ντόπιοι αναφέρουν στην εφημερίδα Bali Sun ότι η παραλία Κελίνγκινγκ έχει καταστραφεί, καθώς οι τουρίστες που επιθυμούν να απολαύσουν την πανοραμική θέα της, βλέπουν τα ανυψωτικά μηχανήματα της κατασκευής στη θέση της.

Η κατασκευάστρια εταιρεία εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τις εργασίες κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του έργου τον Ιούλιο του 2023, αποκαλύπτοντας ότι θα περιλαμβάνει δύο εξωτερικούς ανελκυστήρες με θέα, καθώς και μια υπερυψωμένη καφετέρια και ένα εστιατόριο με πανοραμική θέα 400 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, ισχυρίσθηκε ότι το έργο θα ενισχύσει τον αριθμό των τουριστών και θα παρέχει έναν ασφαλή χώρο θέασης για τους ταξιδιώτες.

Η China Kaishi Group ανέφερε ότι λόγω των απόκρημνων βράχων ύψους 200 μέτρων που την περιβάλλουν, η πρόσβαση στην παραλία απαιτεί σχεδόν δύο ώρες κατάβασης, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη. Η κατασκευή του «πρώτου στον κόσμο ανελκυστήρα για περιήγηση σε βράχο» θα λύσει αυτό το πρόβλημα, καθώς «μειώνει την κατάβαση σε μόλις ένα λεπτό και παρέχει στους τουρίστες μια άνετη και βιωματική ταξιδιωτική εμπειρία», ισχυριζόταν τότε η εταιρεία.

Ωστόσο πολλοί αμφισβητούν την ανάγκη μεταφοράς των τουριστών στην παραλία μέσω ανελκυστήρα. Η παραλία Κέλινγκινγκ παραμένει μονίμως κλειστή για κολύμπι λόγω των επικίνδυνων ρευμάτων της – ένας γάλλος τουρίστας έχασε τη ζωή του πριν από δύο εβδομάδες όταν μπήκε στο νερό, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Αρχών.

Παράλληλα, οι εκκενώσεις ανθρώπων από την περιοχή είναι υπερβολικά δύσκολες, λόγω του επικίνδυνου μονοπατιού από τα βράχια προς την παραλία. Οι κατασκευαστές του ανελκυστήρα έχουν αναφέρει αυτού του είδους τις διασώσεις ως μία από τις χρήσεις του έργου, πέρα από τις τουριστικές.

Η Νίλουχ Ντζελάντικ, ινδονήσια γερουσιαστής για το Μπαλί, η οποία εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο έργο, δήλωσε στην εκπομπή Foreign Correspondent του αυστραλιανού κρατικού τηλεοπτικού καναλιού ABC το 2024 ότι δεν θα χρησιμοποιούσε «ποτέ» το ασανσέρ, λέγοντας ότι αυτό αντανακλά «ένα αυξανόμενο πρόβλημα ανάπτυξης στο Μπαλί».

Την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε εκ νέου την αντίθεσή της στο έργο μέσω ανάρτησης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι οι ντόπιοι είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους «πολύ πριν ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του ανελκυστήρα». Η γερουσιαστής πρόσθεσε ότι οι επικίνδυνες συνθήκες του ωκεανού θα οδηγήσουν το έργο να ωθήσει τους επισκέπτες της περιοχής «προς την πύλη της καταστροφής».

