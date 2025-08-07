Μπαϊρού: «Πρωτοφανούς κλίμακας η πύρινη καταστροφή»

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού επισκέφθηκε την περιοχή όπου οι πυρκαγιές έχουν κάψει έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι και δήλωσε ότι αυτή η καταστροφή είναι πρωτοφανούς κλίμακας και οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην ξηρασία. Ο δε πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μέσω της πλατφόρμας X κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή» και επιπλέον δήλωσε ότι «όλες οι δυνάμεις του έθνους έχουν κινητοποιηθεί».

Το BBC News προέβαλε τις παραπάνω δηλώσεις, δίνοντας και τον δικό του απολογισμό. Μία ηλικιωμένη σκοτώθηκε και τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο αγνοείται, έγραψε, καθώς 2.150 πυροσβέστες επιχειρούν να σβήσουν την πυρκαγιά. Κάηκαν περίπου 58 τετραγωνικά μίλια, ενώ υπάρχουν 13 τραυματίες. Η πυρκαγιά ξέσπασε την περασμένη Τρίτη σε ένα χωριό. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι λένε ότι είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949.

Από πλευράς τους οι πυροσβέστες, που επιχειρούν και αεροπορικώς, έχουν προειδοποιήσει ότι η φωτιά ενδέχεται να μαίνεται αρκετές ημέρες ακόμη, αφού η διατήρησή της ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους πνέοντες ανέμους. Πέντε είναι τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο, οι κάτοικοι των οποίων διατάχθηκαν να απομακρυνθούν και να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους. Για την προσωρινή στέγασή τους λειτουργούν 17 οργανωμένοι χώροι.

Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν καταστραφεί και περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Δεκάδες οχήματα έχουν καεί επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC. Πάντως ορισμένοι δρόμοι στην περιοχή έχουν ξαναδοθεί στην κυκλοφορία. Σε δορυφορικές εικόνες που μοιράστηκε το Météo-France, το σύννεφο καπνού που προκάλεσε η πυρκαγιά είναι ορατό από το Διάστημα.

Αναφορικά με την περιοχή εκδήλωσης της φωτιάς, το BBC έγραψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί πιο ευάλωτη λόγω των λιγοστών βροχοπτώσεων και του περιορισμού της αμπελοκαλλιέργειας. Και αυτό διότι οι αμπελώνες βοηθούσαν στην αναχαίτιση της εξάπλωσης της φωτιάς. Το σημείωμα έκλεισε με την εξής φράση: «Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα εξαιρετικά ζεστά και ξηρά καλοκαίρια εκθέτουν τη Μεσόγειο στον κίνδυνο των σοβαρών πυρκαγιών».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News