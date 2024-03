Μπάιντεν για Τραμπ και Ορμπαν: Δείξε μου τον φίλο σου…

Ο oύγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Oρμπαν ταξίδεψε στη Φλόριντα την Παρασκευή για να επισκεφθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συνάντηση που αποδοκιμάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η συνάντηση στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ έγινε λίγο αφότου ο Ορμπαν ενέκρινε την προσπάθεια του τέως προέδρου των ΗΠΑ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο φέτος. Η συνάντηση ήρθε ως συνέχεια στον εναγκαλισμό του Τραμπ με αυταρχικούς ηγέτες που πιέζουν τις δημοκρατικές παραδόσεις, αναφέρει το Politico.

Ο Ούγγρος ηγέτης έχει γίνει σύμβολο για ορισμένους συντηρητικούς λαϊκιστές επειδή υποστηρίζει την «ανελεύθερη δημοκρατία», συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στη μετανάστευση και τα δικαιώματα LGBTQ+.

Το γραφείο του Τραμπ δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι οι δύο μακροχρόνιοι σύμμαχοι συζήτησαν «ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την Ουγγαρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της ύψιστης σημασίας ισχυρών και ασφαλών συνόρων για την προστασία της κυριαρχίας κάθε έθνους».

Ο Μπάιντεν είπε για τον Τραμπ: «Ξέρεις ποιον υποδέχεται σήμερα ο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο; Τον Ορμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύει ότι η δημοκρατία λειτουργεί, επιδιώκει τη δικτατορία».

«Βλέπω ένα μέλλον όπου θα υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, δεν θα τη μειώνουμε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας στην Πενσυλβάνια.

Ο Ορμπαν δημοσίευσε εικόνες στον λογαριασμό του στο Instagram όπου συναντιέται με τον Τραμπ και το επιτελείο του πρώην προέδρου. Ο Ορμπαν επανέλαβε την υποστήριξή του στον Τραμπ σε ένα tweet.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024