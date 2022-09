Μπάιντεν: «Φοβάμαι ότι ο κυκλώνας Ιαν άφησε πίσω του πολλούς νεκρούς»

Ο κυκλώνας Ιαν, που έπληξε τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη τη Φλόριντα, άφησε πίσω του τουλάχιστον έναν (επιβεβαιωμένο) νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε ορισμένες πόλεις, στα νότια. Το μέγεθος της καταστροφής χαρακτηρίζεται «ιστορικών διαστάσεων» από τους ειδικούς. Ενας εκπρόσωπος της κομητείας Βολούσια, στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, είπε ότι αναφέρθηκε «ο πρώτος θάνατος που συνδέεται με τον Ιαν». Πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών ο οποίος βγήκε από το σπίτι του για να αδειάσει την πισίνα κατά τη διάρκεια της θύελλας, όπως είπε ο Κέβιν Κάπτεν.

Λίγο νωρίτερα, ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις έκανε λόγο για δύο θανάτους ο οποίοι όμως «δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, επειδή δεν γνωρίζουμε αν συνδέονται με την κακοκαιρία». Δεν διευκρίνισε πού αναφέρθηκαν αυτοί οι δύο θάνατοι και αν σ’ αυτούς περιλαμβάνεται ο 72χρονος από τη Βολούσια.

Ο κυκλώνας Ιαν ενδέχεται να προκάλεσε «μεγάλες απώλειες» στη Φλόριντα και ίσως να είναι «ο φονικότερος» που έχει πλήξει ποτέ αυτήν την Πολιτεία, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Θα μπορούσε να είναι ο φονικότερος κυκλώνας στην ιστορία της Φλόριντας», είπε ο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος την έδρα της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. «Οι αριθμοί δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι, όμως λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα πάει στη Φλόριντα «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», για να ευχαριστήσει αυτοπροσώπως όσους ενεπλάκησαν στις επιχειρήσεις διάσωσης και ανοικοδόμησης.

Οταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επισκεφθεί και το Πουέρτο Ρίκο, που επλήγη από τον κυκλώνα Φιόνα, είπε ότι αυτή είναι η «πρόθεσή του».

Ο δημοκρατικός πρόεδρος απάντησε επίσης κοφτά σε μια ερώτηση για τις συνομιλίες που είχε με τον ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, έναν από τους σκληρότερους πολιτικούς αντιπάλους του και επικριτές του. «Το θέμα είναι να σώσουμε ζωές και κατοικίες, αυτό είναι το θέμα. Του μίλησα τέσσερις-πέντε φορές και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις διαφωνίες μας σε άλλα ζητήματα», τόνισε.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε επίσης ότι θα διαθέσει όλους τους αναγκαίους ομοσπονδιακούς πόρους για τη Φλόριντα. «Θα την ανοικοδομήσουμε σε συνεργασία με την Πολιτεία και τις τοπικές αρχές», υπογράμμισε.

Images show destruction and devastation in Ft. Myers, Florida, after Hurricane Ian ripped through the region.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 20 μεταναστών που επέβαιναν σε ένα πλοιάριο το οποίο βυθίστηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά του αρχιπελάγους των Κις, λίγο έξω από την πορεία που ακολουθούσε ο κυκλώνας.

BREAKING | Hurricane #Ian brings catastrophic storm surge to Naples, Florida with water moving into houses. Social media channels show residents SWIMMING in the surge in their houses.

DO NOT DO THIS. You don’t know what may be in this water, including chemicals! pic.twitter.com/PeFfCpLklx

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022