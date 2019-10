Η δικτατορία της πολιτικής ορθότητας έχει αλώσει και το κοινοβούλιο. Θύμα της ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ (πρώην Ποταμίσιος) Ιάσων Φωτήλας, οποίος βρέθηκε στην αμήχανη θέση να κατηγορείται από τον ΣΥΡΙΖΑ για σεξισμό.

Γιατί;

Επειδή σε μια εισήγησή του σε επιτροπή της Βουλής έκανε λόγο για μια «ξανθιά, ψηλή, γαλανομάτα» και αμέσως έπεσαν να τον φάνε – για την ακρίβεια του επιτέθηκε η βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου (καστανή by the way).

Η 34χρονη σήμερα κυρία Αγαθοπούλου, βέβαια, δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Το 2012 είχε εκλεγεί πρώτη φορά στο Κιλκίς και ήταν η νεότερη του ελληνικού κοινοβουλίου. Επειτα ανέλαβε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), καθιέρωσε τον όρο «βουλεύτρια» και, μεταξύ πολλών άλλων, πρωτοστάτησε στο να κοπεί η περιβόητη διαφήμιση των Jumbo με την Αντζελα Δημητρίου που έλεγε «χτύπα σαν άντρας».

Τέλος πάντων, ο κ. Φωτήλας βρήκε τον μπελά του, αλλά δεν το άφησε να περάσει έτσι. Τα περιγράφει όμορφα ο «Βηματοδότης» από tovima.gr:

«Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής αναφορικά με τις επείγουσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έγιναν το 2018 λόγω Προσφυγικού/Μεταναστευτικού, είπε ότι μπορεί να έγιναν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, όμως τα κριτήρια τα έθετε ο υπουργός, ο οποίος μπορούσε να πει ότι “εγώ για αυτή τη θέση θέλω μια ξανθιά, γαλανομάτα, με ύψος 1.75, και μη με πείτε ρατσιστή για αυτό που είπα, έλεος”. Η Αγαθοπούλου, που επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, κατηγόρησε τον Φωτήλα όχι μόνο για ανακρίβειες αλλά και για ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια, τονίζοντας ότι “δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί τέτοιου είδους ρητορική”.

» Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού, για να απαντήσει ότι “το μόνο που δεν με έχουν πει είναι σεξιστή”. “Δηλαδή αν έλεγα ξανθός και γαλανομάτης δεν θα ήταν σεξιστικό και ρατσιστικό, αν ήταν δηλαδή κοντή και καστανή θα είχαμε πρόβλημα;”. Ο Φωτήλας προχώρησε παραπέρα επισημαίνοντας ότι “σε αυτή τη χώρα το έχουμε τερματίσει με αυτό το σεξιστικό και το ρατσιστικό, αλλά θα σας ενοχλούσε αν έλεγα κάποιος ο οποίος έχει ιδιαίτερα φυσικά προσόντα και αχαλίνωτο σεξ, τον λένε και Ρασπούτιν; Αυτό σας άρεσε, το δικό μου σας πείραξε…” είπε στην Αγαθοπούλου, αναφερθείς προφανώς στην επίμαχη φράση του Παπαγγελόπουλου από του βήματος της Βουλής.