Κατά την τετραετία της διακυβέρνησής του ο Αλέξης Τσίπρας –και πιο πριν, αλλά δεν είναι το θέμα μας εδώ– εμφάνισε μια ακατανόητη επιμονή να υποδύεται κάποιον που γνωρίζει καλά αγγλικά.

Ισως ήταν η ανασφάλεια της σύγκρισής του με τους αμερικανοσπουδαγμένους προκατόχους του, ίσως η παντελής αδιαφορία του ότι εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα, ίσως ότι βαθιά μέσα του ήξερε πως πρέπει να ταυτιστεί με τον μέσο Ελληνα και τα διαχειριστικά αγγλικά τού rooms to let. Πιθανότατα ήταν όλα αυτά μαζί που παρήγαγαν ένα ιλαρό θέαμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά με αμερικανική προφορά.

Ο κ. Τσίπρας άφησε εποχή με τα αγγλικά του (ένα παράδειγμα μόνο εδώ). Μια εποχή που θα θέλαμε να ξεχάσουμε αλλά ο ίδιος φροντίζει να μας την υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία.

Προ ημερών συμμετείχε στο φόρουμ του ιδρύματος Ambrosetti, στη λίμνη Κόμο, στην Ιταλία. Το ίδρυμα Ambrosetti είναι ένα ιταλικό think tank, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ο κ. Τσίπρας είπε φυσικά τα δικά του – «πριν πέντε χρόνια που είχα ξαναβρεθεί στο Κόμο, πολλοί πίστευαν ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη προέρχεται από την Αριστερά, αλλά αποδείχθηκε ότι προέρχεται από τη Δεξιά. Από την ακροδεξιά των Σαλβίνι και Λεπέν, τον εθνικό απομονωτισμό του Μπόρις Τζόνσον αλλά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας»– αλλά πάλι φρόντισε να καταπλήξει με την ποιότητα των αγγλικών του.

Διότι στο μήνυμά του για τις προκλήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχείρησε αρχικά να ευχηθεί στη νέα ηγεσία της Κομισιόν… γκουντ σαξές ιν δέιρ τζομπ (good success in their job). Κανονικά θα μπορούσε να πει I would wish the Commission all the best, I wish them good luck, Ι wish them success in their job κλπ.

Αλλά γκουντ σαξές δεν υπάρχει. Εκτός και αν υπάρχει και το άι γουίς δεμ γκουντ γουίντερ.