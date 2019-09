Και γάμος σε «πολύ στενό οικογενειακό κύκλο» και διακοίνωσή του στους δεκάδες χιλιάδες followers στο Instagram. Και ευχές «I love you to the moon and back» και μια εικόνα της Μεγαλόχαρης. Για όσους δεν το κατάλαβαν, η Ελενα Ράπτη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παντρεύτηκε.

Η 44χρονη πολιτικός, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης εδώ και 15 χρόνια πια, παντρεύτηκε τον καλό της σε έναν γάμο που κρατήθηκε μυστικός διότι, όπως μας είπε έτσι τον ονειρευόταν το ζευγάρι –σε αντίθεση, ας πούμε, με τον λαμπερό γάμο του συναδέλφου της στα βουλευτικά έδρανα και στη γαλάζια παράταξη Βασίλη Κικίλια που πριν από λίγες εβδομάδες παντρεύτηκε την Τζένη Μπαλατσινού με πλήθος καλεσμένων και φωτογράφων (εδώ).

Ετσι, η κυρία Ράπτη παντρεύτηκε τον σωματοφύλακά της και απλώς το ανακοίνωσε στο Instagram συνοδεύοντας τις 55 λέξεις της ανακοίνωσης με τρεις χαρακτηριστικές φωτογραφίες – α, και ταγκάροντας τη Σήλια Κριθαριώτη που προφανώς επιμελήθηκε το νυφικό.