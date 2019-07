«It was love at first sight. The first time Yossarian saw the chaplain, he fell madly in love with him». Αυτές οι δύο πρώτες φράσεις του «Catch-22», του θρυλικού βιβλίου του Τζόζεφ Χέλερ, θεωρούνται ένα από τα καλύτερα ανοίγματα –αν όχι το καλύτερο– στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Αν ο Χέλερ ζούσε σήμερα, δεν θα έγραφε ένα αντιπολεμικό δράμα. Αλλά ένα πολιτικό ρομάντσο. Με τον Κώστα Ζουράρι να περιγράφει τον έρωτά του για τον Αλέξη Τσίπρα.

O υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πριν λίγες ημέρες συνέντευξη στη Μαρία Σαμολαδά και στο GrTimes.gr.

Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, γενικά ξέρεις τι να περιμένεις από τον κ. Ζουράρι όταν δίνει μια συνέντευξη. Θα εξηγήσει με περίτεχνο τρόπο πώς έκανε το σάλτο από τους Ανεξ. Ελληνες στον ΣΥΡΙΖΑ, θα πει ότι είναι Μακεδόνας απόγονος του Αριστοτέλη και αυτοί «Σκοπιανοί μέχρι να διαλυθούν», θα επαναλάβει το ότι όποιος Παοκτσής ψηφίσει ΝΔ, ψηφίζει Ολυμπιακό –τα γνωστά δηλαδή.

Αυτό όμως που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ήταν η εκδήλωση του έρωτά του –πλατωνικού λογικά– για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ερώτηση της δημοσιογράφου προς τον κ. Ζουράρι ήταν αν τον εμπνέει ο κ. Τσίπρας ως πολιτική προσωπικότητα.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα γιατί… εγώ τον λέω “το αγόρι μου”, είμαι ερωτευμένος μαζί του, έχω γεροντικό πάθος μαζί του και επομένως δεν μπορώ να σου πω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό», απάντησε ο 79ετής κ. Ζουράρις.

Μετά όμως δεν συγκρατήθηκε και συνέχισε: «Το θαυμάζω αυτό το παιδί, το αγαπώ, έχει αυτήν την καλοσύνη… και υπήρξε βέβαια ο καλύτερος έλληνας Πρωθυπουργός μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προφανώς. Βαριέμαι να εξηγήσω γιατί, γιατί είμαι επιστήμων αυτού του τομέα, βαριέμαι να εξηγήσω γιατί είναι ο καλύτερος έλληνας Πρωθυπουργός μετά τον Βενιζέλο».

Εδώ τουλάχιστον θα μπορούσε και να σταματήσει ο κ. Ζουράρις, άλλωστε το είπε, βαριέται. Ομως κάτι το γεροντικό πάθος, κάτι το κρασί, δεν είναι και δύσκολο να φτάσεις να συγκρίνεις τον κ. Τσίπρα με τον Βενιζέλο και ήθελε να το συνεχίσει. Οχι δεν είναι ο κ. Τσίπρας ο καλύτερος έλληνας Πρωθυπουργός «μετά» τον Βενιζέλο.

«Μαζί με τον Βενιζέλο… γιατί ο Βενιζέλος έκανε μεγάλα λάθη. Ο Αλέξης έκανε μικρά λάθη», προσέθεσε.

Αυτή είναι η συνέντευξη του κ. Ζουράρι. Απολαύστε υπεύθυνα.