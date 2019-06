Μέχρι στιγμής, όπως σωστά επισημαίνεται στο άρθρο «Οι εκλογές του χασμουρητού» (εδώ), αυτή η προεκλογική περίοδος μας χαρακτηρίζεται από τη διαμάχη για την αφίσα της Νοτοπούλου με τον Αντετοκούνμπο (εδώ) και το διαφημιστικό σλόγκαν #erxetai_pizza της Domino’s (εδώ).

Και εντάξει η κυρία Νοτοπούλου, τόσα ξέρει, τόσα κάνει. Για το διαφημιστικό εύρημα όμως της Domino’s αναπτύχθηκε μια ολόκληρη προβληματική. Και τούτο διότι το σλόγκαν παρέπεμπε σε μια δημοφιλή χυδαιολογία για το τι έρχεται για τον ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές. Υπό το βάρος των αντιδράσεων και λόγω πολιτικής ορθότητας το σλόγκαν αποσύρθηκε –αν και ήδη είχε κάνει τη δουλειά του (βλέπε άλλη Βαβέλ πιο κάτω).

Σε αυτήν την προβληματική πάντως, ήρθε να προστεθεί η πάντα ενδιαφέρουσα άποψη του συγγραφέα Απόστολου Δοξιάδη, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί την εν λόγω καμπάνια (η οποία τελικά, θέλοντας και μη συνεχίζει να παράγει πολιτικό περιεχόμενο).

Με μια αδιόρατη αλλά παρούσα ειρωνεία και επικαλούμενος ένα (επίσης πικάντικο) προηγούμενο με έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ, ο κ. Δοξιάδης, σε ανάρτησή του στο Facebook γράφει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων:

Η ανάρτηση του κ. Δοξιάδη υπό τον τίτλο «Υπεράσπιση της Domino’s Pizza»

Η Domino’s Pizza Greece έκανε μια καμπάνια χρησιμοποιώντας ένα ευρηματικό slogan, το οποίο μετέτρεψε και σε hashtag. Είναι εμπορική εταιρία, όχι κρατικοδίαιτη, δεν την πληρώνουμε με τους φόρους μας, δεν μας χρωστάει λόγο για τις πράξεις της και δεν μας φορτώνεται. Την πληρώνουμε μόνο αν θέλουμε, για να μας στέλνει πίτσες. Ναι, πίτσες.

Το slogan τους διαβάστηκε από πολλούς πονηρά. Δικαίωμά τους. Αλλά και ευθύνη τους. Η εταιρία εν προκειμένω δεν διέπραξε ούτε λάθος, ούτε φάουλ, ούτε τίποτε. Απλούστατα γιατί κυριολεκτούσε. Θα ήξερε ότι υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, γιατί ήξερε ότι υπάρχουν στον κόσμο και πονηροί άνθρωποι. Αλλά τι, να μη φάνε κι αυτοί, για χάρη των πουριτανών;

#erxetai_pizza λοιπόν έγραψε. Tι πιο φυσικό; Πίτσες πουλάνε οι άνθρωποι. Αν έγραφε #erxetai_angouri, #erxetai_mpanana, #erxetai_loukaniko, θα ήταν βεβαίως καταγγελτέοι, διότι αφού είναι πιτσαδόροι, που τα σκέφτηκαν τα αγγούρια, τις μπανάνες, τα λουκάνικα; Επίσης, κάνουν κατ’ οίκον διανομή. Οπότε και πάλι τι πιο φυσικό. Αν έγραφαν #enoikiazetai_pizza, ή #iptatai_pizza, ή #svourizetai_pizza και πάλι να το συζητάγαμε. Αλλά αφού πίτσες στον πελάτη στέλνουν, η δουλειά τους είναι, να τηλεφωνάς και να σου έρχεται, έγραψαν «έρχεται».

Άριστα έκαναν λοιπόν. Και κακώς την απέσυραν τη διαφήμιση.

Εις αρωγήν τους άλλωστε είναι και η λογοτεχνία. Διότι όταν ο Ευγένιος Ο’ Νηλ έγραψε το αριστούργημά του The Iceman Cometh (συνήθης ελληνική μετάφραση: Ο Παγοπώλης έρχεται), η αρχαϊκή κλίση του ρήματος come στον τίτλο, έκανε όλους τους αγαθούς ανθρώπους να νομίσουν ότι επιζητούσε ο συγγραφέας βιβλική παραπομπή. Όταν όμως κάποτε ρωτήθηκε σε ιδιωτική συζήτηση πώς το εμπνεύστηκε, είπε–αυτός ο χωρίς διόλου χιούμορ στα έργα του συγγραφέας–ότι ήταν λογοπαίγνιο, πάνω σε ένα σόκιν ανέκδοτο των φοιτητικών του χρόνων. Τηλεφωνάει ένας άνδρας στη γυναίκα του από το γραφείο, στο σπίτι. «Did the iceman come yet?», τη ρωτάει. «No, but he’s breathing hard,» του απαντά.

Το δηλώ ευθαρσώς: το βράδυ των εκλογών θα παραγγείλουμε στο σπίτι από την Domino’s Pizza, αν μη τι άλλο εις ένδειξη συμπαράστασης. Μια εταιρία που κάνει τόσο έξυπνη διαφήμιση, αποκλείεται και να μην κάνει ωραίες πίτσες–με το συμπάθιο κιόλας.