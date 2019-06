Στο περιθώριο της παρουσίας του στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (εδώ) στο Μέγαρο Μουσικής, ο Αλέξης Τσίπρας είπε να ποζάρει με αεροσυνοδούς, επιδεικνύοντας τη πολυσυζητημένη γοητεία του –ένα από τα «πλεονεκτήματά» του όπως λένε.

Δεν ξέρω αν είναι σινεφίλ ο Πρωθυπουργός, ίσως το Χόλιγουντ να το θεωρεί νεοφιλελεύθερο και «αμερικανιά» που θα έλεγε και η Μπέτυ. Αλλά στις συγκεκριμένες πόζες ο κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει σκηνές από το «Catch me if you can», την ταινία που γύρισε το 2002 ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Στην ταινία ο Ντι Κάπριο έπαιζε έναν τσογλανάκο που κατάφερνε να κάνει δουλειές (πιλότος, γιατρός κλπ) χωρίς να έχει κανένα από τα απαραίτητα εφόδια.