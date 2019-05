Δεν πήγαν όλα καλά επικοινωνιακά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα.

Μπορεί να έκανε επίδειξη έξυπνου πολιτικού χιούμορ αναρτώντας την μάλλον κωμική εικόνα του με τη Μαρέβα (βλέπε άλλη Βαβέλ παρακάτω), μπορεί να έδειξε ένα γοητευτικό και επιθετικό ρητορικό προφίλ στην ομιλία του στην Καβάλα το βράδυ της Κυριακής (εδώ), αλλά μια άλλη εικόνα του, από την επίσκεψή του στη Δράμα, δημιούργησε κάποιους αρνητικούς συνειρμούς.

Η εικόνα του προέδρου της ΝΔ με μια κοπέλα, η οποία φορούσε μια μπλούζα που έγραφε «Yes but not with you» («ναι αλλά όχι με εσένα»), μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και σε κάθε περίπτωση έγινε viral.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή την εικόνα τη διένειμε το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κι άλλο χιούμορ;