Λίγες ώρες μετά το Υπουργικό στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε χιλιάδες προσλήψεις (εδώ), πήρε το αεροπλάνο με την πρώτη ευκαιρία, πήρε μαζί και τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα, και πήγε στην Ιερουσαλήμ για ένα δείπνο με το πρωθυπουργικό ζεύγος Μπενιαμίν και Σάρα Νετανιάχου και τον κύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη, που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Αντρι Μουστακίδη.

Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο το φρενήρες πρόγραμμα του κ. Τσίπρα –αν ήμασταν στην Κύπρο θα λέγαμε ότι «ο πραϊμίνιστερ είναι πολλά μπίζι».

Το ενδιαφέρον είναι ότι επισήμως ο ισραηλινός ομόλογος του κ. Τσίπρα υποδέχτηκε στην Ιερουσαλήμ την Περιστέρα «Μπέτυ» Μπαζιάνα – και με το βαφτιστικό της και με το υποκοριστικό της. Πιθανότατα κάποιος τον είχε ενημερώσει ότι δεν της αρέσει πολύ το πρώτο.

Για να καταλάβετε, το πρώτο πράγμα που ρώτησε η Σάρα Νετανιάχου την δικιά μας καλωσορίζοντάς την, ήταν αυτό: «Το όνομά σου είναι Μπέτυ ή…» Και η κυριά Μπαζιάνα τη διαφώτισε: «Μπέτυ».

WATCH: Prime Minister Netanyahu and his wife Sara host dinner for Greek Prime Minister Tsipras and his partner Peristera "Betty" Baziana and Cypriot President Anastasiades and his wife Andri Moustakoudi, at the Prime Minister's Residence in Jerusalem. pic.twitter.com/CQtFFHlRpH

— PM of Israel (@IsraeliPM) December 19, 2018