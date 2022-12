Aβραμόπουλος: «Δεν υπάρχει εντολή Κομισιόν για έρευνα, αλλά για διερεύνηση» – «Δεν ήξερα τι έκανε ο Παντσέρι»

Να υποβαθμίσει το θέμα με την επείγουσα έρευνα της Κομισιόν για τις επαφές του, ως επίτιμο μέλος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) «Fight Impunity» του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επιχείρησε ο πρώην Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε διαδοχικές δηλώσεις του σε τηλεοπτικά δίκτυα το πρωί της Πέμπτης.

«Δεν υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έρευνα αλλά για διερεύνηση», υποστήριξε ο κ. Αβραμόπουλος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, διευκρινίζοντας ότι «η Κομισιόν έπειτα από δημοσίευμα ιταλικής εφημερίδας (La Stampa) το οποίο -όπως είπε- είχε τη σκοπιμότητά του, έκρινε σκόπιμο να ερευνήσει για τα όσα είχαμε συμφωνήσει πριν τρία χρόνια που είχα ζητήσει άδεια για να γίνω τιμητικό μέλος της επιτροπής της ΜΚΟ Fight Impunity που είχε συγκεκριμένο σκοπό και τότε έκανε και πολύ καλή δουλειά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Ο Παντσέρι ήταν μεγάλη μορφή στην Ιταλία. Όταν μου προτάθηκε [η συμμετοχή στην επιτροπή της ΜΚΟ] , δεν δέχθηκα αμέσως», επεσήμανε, «ρώτησα την Κομισιόν, την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός και εάν μου επιτρέπεται να γίνω μέλος του και να λάβω μια μικρή αποζημίωση. Μού ήρθε γραπτά η απάντηση. Oλον αυτόν τον καιρό δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Παντσέρι, τι έκανε μακριά και πέρα. Αν το είχαμε πάρει χαμπάρι θα είχαμε φύγει από την πρώτη στιγμή. Επάνω στον χρόνο όταν διαπίστωσα αδράνεια του οργανισμού, ζήτησα να σταματήσει η μισθοδοσία μου».

Απαντώντας σε σχόλιο ότι η μισθοδοσία του (συνολικά 60.000 ευρώ) ήταν σχετικά υψηλή για τιμητική συμμετοχή είπε ότι οι αποδοχές ήταν δηλωμένες σε Βέλγιο και φορολογημένες στην Ελλάδα είπε πως ήταν ο μόνος χωρίς θεσμικό και πολιτικό ρόλο. «Αφού είχα τελειώσει με την Επιτροπή μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα και γιατί όχι. Σταμάτησα μόνος μου τον Φεβρουάριο του 2022, στο τέλος δε όλα τα μέλη της τιμητικής επιτροπής ζητήσαμε να βγουν και τα ονόματά μας, όχι όμως υπό το κράτος εξελίξεων», επανέλαβε.

«Η εντολή από την Κομισιόν δεν είναι για έρευνα αλλά για διερεύνηση. Δεν τίθεται θέμα lobbying», θέλησε να υπογραμμίσει ο πρώην Επίτροπος, αποδίδοντας τον «θόρυβο» που έχει προκληθεί γύρω από το όνομά του, αποκλειστικά στη La Stampa που, όπως σχολιασε, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει λίγο «καπνό», αλλά δεν υπάρχει σύνδεση των ζητημάτων (του δικού του και του Qatargate).

Σύμφωνα με το Politico, την εντολή για την έρευνα έδωσε η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ενώ η Επιτροπή κάλεσε και τον κ. Αβραμόπουλο να δώσει εξηγήσεις για πώς -και αν- τήρησε τους κανόνες του lobbying.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν επίτιμο μέλος της ΜΚΟ και λάμβανε αμοιβή (5.000 ευρώ μηνιαίως) για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξαρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή όπου συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φεντερίκα Μογκερίνι (η πρώην ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ), ο γάλλος πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζενέβ και η γερουσιαστής Εμα Μπονίνο, ήταν τιμητική», είχε αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα τη συνόδευε», σημείωσε , «ζήτησα την έγκρισή της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την πρόεδρό (της Επιτροπής) Φον ντερ Λάιεν», ενώ «αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020».

«Η αποζημίωση», διευκρίνισε ο κ. Αβραμόπουλος, «ήταν για έναν χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό νόμο (τελικό ποσό: 3.750 €). Μετά από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε».

Ερωτηθείς σχετικά με συναντήσεις του κ. Αβραμόπουλου με Επιτρόπους και για το αν συζητήθηκαν θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το Κατάρ, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, δήλωσε πως «έχουμε πραγματοποιήσει (όπως είπα τη Δευτέρα) εσωτερικούς ελέγχους εντός της Επιτροπής σε σχέση με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για τις μετά τη θητεία δραστηριότητές του. Πράγματι όπως είπατε και σημειώνουμε, επισκέφθηκε διάφορους Επιτρόπους τις ημερομηνίες 15 με 17 Νοεμβρίου 2021 κάτι το οποίο οι Επίτροποι περιγράφουν ως μικρής διάρκειας εθιμοτυπικές επισκέψεις, κυρίως σε πρώην συναδέλφους ή στην διάδοχό του, Ίλβα Γιόχανσον, ή σε μια παλιά γνώριμη τη Στέλλα Κυριακίδου».

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, «σε καμία από αυτές τις συναντήσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ για την οποία είχε ζητήσει μετά-θητεία εξουσιοδότηση», ούτε και συζητήθηκαν ζητήματα όπως αυτά που τέθηκαν στην ερώτηση.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε λόγο για συναντήσεις με πρώην συναδέλφους «για μικρής διάρκειας ιδιωτικές συζητήσεις, ειδικότερα όταν αυτοί οι συνάδελφοι ήταν στην Ελλάδα».

«Ωστόσο», συμπλήρωσε, «η Επιτροπή γράφει στον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πώς σεβάστηκε τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη μετά-θητεία δραστηριότητά του και του ζητάμε επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς εκπροσώπησε αυτή την ΜΚΟ κατά τη διάρκεια μεταξύ της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και το τέλος της περιόδου» που είχε υποχρέωση να δεσμεύεται από κανόνες της Επιτροπής.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε χρηματοδότηση στη ΜΚΟ «No Peace Without Justice», μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επικαλείται το Politico και το οποίο εστάλη νωρίτερα την Τετάρτη στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» κάθε γραφείου των Επιτρόπων, αξιωματούχος της ΕΕ ρώτησε αν τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή οι υπάλληλοι του υπουργικού συμβουλίου είχαν αλληλεπιδράσει με τον Αβραμόπουλο ή την οργάνωση Fight Impunity πέρυσι (η ΜΚΟ αναφέρεται ως AITJ, βάσει της πλήρους ονομασίας Association Against Impunity and for Transitional Justice). Στους παραλήπτες δόθηκε προθεσμία μόνο μέχρι το πρωί για να απαντήσουν.

«Είχε κάποιο μέλος ή το υπουργικό σας συμβούλιο οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο, κατά την περίοδο από τις 3 Φεβρουαρίου 2021 έως και την 1 Δεκεμβρίου 2021, υπό την ιδιότητά του ως επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της AITJ;». Ο αξιωματούχος υπέβαλε την ίδια ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλους εκπροσώπους της οργάνωσης Fight Impunity ή με τον Αβραμόπουλο, «με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, «και αν ναι, να μας ενημερώσετε για το αντικείμενο αυτής της αλληλεπίδρασης».

Η Ζίβκ Πέτκοβα, διευθύντρια συντονισμού και διοίκησης στην ομάδα της Φον ντερ Λαίεν, ζήτησε να υποβληθούν οι απαντήσεις μέχρι τις 10:30 π.μ. σήμερα.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ, Ντάνα Σπινάντ δήλωσε: «Στέλνουμε σήμερα (στον κ. Αβραμόπουλο) μια επιστολή για να τον ρωτήσουμε πώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για την άδεια που του δώσαμε για αυτή τη μετα τη θητεία του δραστηριότητα στο (Fight Impunity)».

«Εχουμε πει από την αρχή ότι εξετάζουμε τις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του πρώην Επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου και μελών του Σώματος», πρόσθεσε η Σπινάντ, λέγοντας ότι η Επιτροπή δεν σχολιάζει τα εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

