Αβάνα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 30 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 30 τραυματίστηκαν από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε το πεντάστερο ξενοδοχείο Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, σύμφωνα με κουβανικά μέσα ενημέρωσης. Εκφράζονται, όμως, φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη 13 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος μετέβη στον τόπο της καταστροφής, έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές εκτιμούν πως η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Στο ρεπορτάζ της κουβανικής τηλεόρασης επισημαίνεται πως «δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση», ενώ αναφέρεται ότι το ξενοδοχείο ήταν κλειστό και μόνο εργάτες βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης.

Scenes from the explosion at the Hotel Saratoga in Havana, Cuba.

