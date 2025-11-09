Αττική Οδός: 56χρονος οδηγούσε με την όπισθεν επί ενάμισι χλμ. – και χωρίς άδεια οδήγησης

104
Ενας 56χρονος οδηγός συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 7/11 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, επειδή κινούνταν με την όπισθεν σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Αττικής Οδού, στο ύψος του Κορωπίου, για απόσταση άνω του 1,5 χιλιομέτρου, με σοβαρό κίνδυνο πρόσκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Πέρα από αυτό, όμως, διαπιστώθηκε πως η άδεια οδήγησης τού είχε αφαιρεθεί στις 20/10/2025 για 30 ημέρες από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου.

Λόγω της υποτροπής του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, αυτή τη φορά για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

