ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ζβέρεφ και πέρασε στα ημιτελικά

Σε τρομερή κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν έβλεπε τον Σάσα Ζβέρεφ και με 2-0 σετ πήγε στον ημιτελικό του ATP Finals, δείχνοντας πανέτοιμος για κάτι σπουδαίο στο Λονδίνο.

Με μια νέα σπουδαία εμφάνιση, ο έλληνας τενίστας «καθάρισε» τον Ζβέρεφ με 6-3, 6-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη του Ναδάλ επί του Μεντβέντεφ το απόγευμα, εξασφάλισε τη θέση του στα ημιτελικά των ATP Finals.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ βρέθηκε να χάνει με 5-1 στο τρίτο σετ από τον Μεντβέντεβ, αλλά με τρομερή ανατροπή κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 και να πάρει την πρώτη του νίκη στο ATP Finals.

Stef’s backhand is on fire right now 🔥

Watch the #NittoATPFinals on @TennisTV | @StefTsitsipas pic.twitter.com/6ZHEyrQcak

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2019