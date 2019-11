Ασυνήθιστα ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ χτύπησε τη νότια Γαλλία

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών που έπληξε τη Δευτέρα την νοτιοανατολική Γαλλία, κοντά στο Μοντελιμάρ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 11:50 (τοπική ώρα, 12:50 στην Ελλάδα) σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα αισθητή.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο εκτίμησε το μέγεθος σε 4,9 βαθμούς, σε κάθε περίπτωση ασυνήθιστο για την περιοχή. Ο χάρτης πιο κάτω δείχνει ότι στην περιοχή (μέσα στον κύκλο) οι σεισμοί είναι σχετικά σπάνιοι και πάντως όχι τόσο ισχυροί.

M5 #earthquake S France: not in the most seismically active part of Francehttps://t.co/7vLZcFyiIl pic.twitter.com/KSjHREzM1s

