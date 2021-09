Ασκηση «Ηρακλής»: Στο Μεγάλο Πεύκο για πρώτη φορά οι ειδικές δυνάμεις ΗΑΕ, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου

Για πρώτη φορά η άσκηση «Ηρακλής» (Hercules) στο Μεγάλο Πεύκο ένωσε τις Ειδικές Δυνάμεις της Ελλάδας και τριών αραβικών χωρών, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, σε μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της ενίσχυσης των νέων συμμαχιών που οικοδομεί σταθερά η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το σενάριο του σκέλους της άσκησης «Ηρακλής» στο Μεγάλο Πεύκο περιελάμβανε αποβίβαση και κατάληψη θαλάσσιου κόλπου με πλωτά και εναέρια μέσα. Ομάδα ειδικών δυνάμεων αποβιβάστηκε στην ακτή εξουδετερώνοντας εχθρικό προσωπικό και ασφαλίζοντας την περιοχή για να πραγματοποιηθεί προσέγγιση ελικοπτέρου «Απάτσι». Το ελικόπτερο, στη συνέχεια, προχώρησε στην αποβίβαση καταδρομέων, ενώ ακολούθησε αποβίβαση πλωτών μέσων και προσωπικού από ελικόπτερο «Σινούκ» στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του κόλπου της Νέας Περάμου.

Σε συνδρομή των δυνάμεων που ήδη βρίσκονταν στη στεριά, κατέφτασαν οχήματα που μετέφεραν προσωπικό ενώ δεύτερο «Σινούκ» προχώρησε σε αποβίβαση μηχανοκίνητων μέσων στο – ασφαλή από την παρουσία των καταδρομέων – παραλιακό χώρο.

Μετά την πλήρη κατάληψη του χώρου, οι δυνάμεις αποχώρησαν δια θαλάσσης με φουσκωτά σκάφη.

Στη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά του κόλπου έλαβαν χώρα δύο επιπλέον σενάρια. Το πρώτο περιελάμβανε αποβίβαση καταδρομέων από ελικόπτερο για νηοψία σε ύποπτο πλοίο ενώ στο δεύτερο, διάσωσης ναυαγού από ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη σημερινή Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ηρακλής» παρέστησαν εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και πρέσβεις και ακόλουθοι Αμυνας ξένων χωρών.

HERCULES-21

1st #SOF multilateral partnership 🇪🇬🇬🇷🇸🇦🇦🇪 with full respect to each other & International Law.

Putting together our best foot forward to promote #Peace #Stability #Security

in #EastMediterranean #NorthAfrica #MiddleEast & beyond@EgyArmySpox @modgovksa @modgovae pic.twitter.com/e4EIBclYIi

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) September 23, 2021