Ασφαλές εκτός Συρίας το κοριτσάκι που γελούσε με τις βόμβες

Ο πατέρας της μικρής Σάλουα είχε ένα παιχνίδι για την κόρη του όταν τρόμαζε με τις βόμβες που έπεφταν στην πόλη τους, στην πολύπαθη επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.

Της είχε μάθει, αντί να φοβάται με τις εκρήξεις, να βάζει τα γέλια – και τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί τριών ετών;

Ετσι η μικρή έμενε σχετικά ήσυχη, παρά τα όσα συνέβαιναν γύρω της.

Λίγες ημέρες αφότου η ιστορία τους έγινε viral, η μικρή και οι γονείς της είναι πλέον ασφαλείς στην Τουρκία.

Το BBC αναφέρει ότι με τη βοήθεια της τουρκικής κυβέρνησης, ο Αμπντουλάχ Μοχάμεντ και η Σάλουα πέρασαν σε τουρκικό έδαφος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μεταφέρθηκαν σε καταυλισμό προσφύγων στο Ρεϊνχαλί στη νότια Τουρκία, όπου τους εντόπισε μία ρεπόρτερ της Guardian και τους φωτογράφησε ξανά γελαστούς.

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj

— Bethan McKernan (@mck_beth) March 3, 2020