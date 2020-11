Αρρωστοι… με τον κορονοϊό συνωμοτούν κατά του Μπάιντεν

Η εποχή μας έχει μία ιδιαιτερότητα εν συγκρίσει με τις περασμένες, και αυτή δεν είναι απαραιτήτως ο κορονοϊός. Είναι, και μακράν των άλλων, το Διαδίκτυο. Εκεί ο κάθε πικραμένος μπορεί να… ξεπικραθεί πικραίνοντας άλλους – και ανωνύμως, το σπουδαιότερο. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που τις παρόλες τις υπογράφουν. Αυτούς ας μη βιαστούμε να τους πούμε γενναίους τόσο, όσο συμφεροντολόγους. Διότι οι παρόλες τους «πουλάνε», δηλαδή αγοράζονται. Αγοράζονται από κάποιους που, όπως φαίνεται, δεν είναι και λίγοι στις ΗΠΑ.

Οι προ δεκαετίας συνωμοσίες των αμερικανών ακροδεξιών αφορούσαν τα μυστικά «τέρατα» που έκρυβε υποτίθεται η μεταρρύθμιση του συστήματος περίθαλψης την οποία είχε δρομολογήσει ο Μπαράκ Ομπάμα. Θα υπήρχαν, λέει, «επιτροπές θανάτου» και «επιτροπές γραφειοκρατών» που θα αποφάσιζαν ποιοι είναι οι τυχεροί που θα επιζήσουν και ποιοι οι άτυχοι που θα πεθάνουν. Εκείνες οι βλακείες είχαν συγκεντρώσει ένα ποσοστό πιστών περί το 30%, όπως έδειχναν τα γκάλοπ της εποχής.

Σήμερα, και με την ευκαιρία της πανδημίας, οι καινούργιες θεωρίες συνωμοσίας εξαπολύονται εναντίον του μέλλοντος προέδρου Τζο Μπάιντεν. Είναι αλλεπάλληλες στα σόσιαλ μίντια, αλλά και σε επίσημα ενημερωτικά Μέσα της άκρας Δεξιάς, επαγγελματικά κατά τα λοιπά. Το Newsmax πρωταγωνιστεί, ο ραδιοφωνατζής Γκλεν Μπεκ παρομοίως, αλλά και κάποιοι από τους παρουσιαστές του δικτύου Fox, ιδιαιτέρως δημοφιλείς, όπως είναι ο Τάκερ Κάρλσον και η Λόρα Ινγκραμ.

Τι λένε όλοι τους; Οτι πίσω από τον καλό χαρακτήρα που δείχνει ο Μπάιντεν και πίσω από την καθησυχαστική ρητορική του κρύβεται το πρόγραμμά του για μία πολιτική και κοινωνική επανάσταση που ονομάζεται «Μεγάλη Επαναφορά».

Η Ινγκραμ ισχυρίζεται ότι ο Μπάιντεν θέλει να επιβάλει αλλιώτικη κατανομή του πλούτου, και άλλοι, ριζοσπαστικότεροι, διατυμπανίζουν τη βεβαιότητά τους ότι η Αριστερά θα τελειώσει τον καπιταλισμό και θα χρησιμοποιήσει τον κορονοϊό για να σκλαβώσει τους πολίτες. Οσοι δεν συμμορφωθούν, λένε, με τα νέα στάνταρ ζωής, όσοι αρνηθούν «τα μικροτσίπ που διαβάζουν τη σκέψη», θα καταλήξουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

O Κάρλσον του Fox ανέδειξε την επιστολή που στις 25 Οκτωβρίου απέστειλε στον Τραμπ ο ρωμαιοκαθολικός αρχιεπίσκοπος Κάρλο Μαρία Βιγκανό και με την οποία καταγγέλλει «τη συνωμοσία της παγκόσμιας ελίτ» η οποία επιδιώκει τη στέρηση της ελευθερίας μέσω της επιβολής της «υγειονομικής δικτατορίας». Ο Τραμπ του είχε απαντήσει με ενθουσιασμό…

So honored by Archbishop Viganò’s incredible letter to me. I hope everyone, religious or not, reads it! https://t.co/fVhkCz89g5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020