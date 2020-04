Μακάβριο ρεκόρ θανάτων στη Βρετανία: 563 νεκροί σε ένα 24ωρο

Η Βρετανία κατέγραψε σε μία ημέρα 563 νέους θανάτους ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, ένα νέο ρεκόρ που σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ρυθμού διασποράς του ιού, με το σύνολο των νεκρών στη χώρα να υπερβαίνει πλέον τους 2.000, όπως μετέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πηγές το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την αρχή της πανδημίας, οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει 2.352 θανάτους ασθενών σε νοσοκομεία και σχεδόν 30.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα (29.474, ήτοι 4.324 επιπλέον κρούσματα).

Αυτό που σοκάρει δεν είναι μόνο η εκτίναξη του αριθμού των νεκρών από τον κορονοϊο —σε μια χώρα που μέχρι πριν και τρεις εβδομάδες επέτρεπε τη διεξαγωγή συναυλιών και ποδοσφαιρικών αγώνων λόγω της ανόητης προσέγγισης στην επιδημία του νοσούντος πλέον πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον— αλλά και η είδηση του θανάτου ενός 13χρονου αγοριού που υπέκυψε από την Covid-19.

H οικογένειά του, που δεν βρισκόταν καν στο προσκέφαλό του όταν έφευγε, είπε ότι δεν υπέφερε από υποκείμενο νόσημα.

Το νοσοκομείο του Βασιλικού Κολλεγίου ανέφερε: «Δυστυχώς, ένα 13χρονο αγόρι που είχε βρεθεί θετικό στον Covid-19 υπέκυψε, και οι σκέψεις και τα συλλυπητήρια μας βρίσκονται στην οικογένεια αυτή τη στιγμή . Ο θάνατος σχετίζεται με τον κορονοϊό και δεν θα γίνει κανένα επιπλέον σχόλιο».

Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας, ο οποίος ανάρρωσε από τη νόσο Covid-19, εξήρε την ανιδιοτελή αφοσίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας του σε μια περίεργη και οδυνηρή, όπως τη χαρακτήρισε, περίοδο για το έθνος.

Ο 71χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου βγήκε από την αυτοαπομόνωση τη Δευτέρα, αφού εμφάνισε, όπως είπε, «ευτυχώς… σχετικά ήπια συμπτώματα», ενώ σύμφωνα με το γραφείο του η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον καλή.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Κάρολος ανέφερε ότι αν και έχει αναρρώσει, συνεχίζει να τηρεί την κοινωνική αποστασιοποίηση και τη γενική απομόνωση. Η σύζυγός του Καμίλα, ηλικίας 72 ετών, το τεστ της οποίας έχει βγει αρνητικό, παραμένει επίσης σε αυτο-απομόνωση έως το τέλος της εβδομάδας, για το ενδεχόμενο να εκδηλώσει συμπτώματα.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ

