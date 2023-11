Αποχώρησαν οι Ισραηλινοί από το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Οργή ΠΟΥ για την επιχείρηση

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας αργά το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μαρκ Ρεγκέβ, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βρήκαν όπλα κατά τη διάρκεια της επιδρομής τους. Ισραηλινά στρατεύματα βρήκαν όπλα και «υποδομές τρομοκρατών», τόνισε στο MSNBC.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών γύρω από αυτό, των εκκλήσεων για την έλλειψη καυσίμων που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή ζωτικών υπηρεσιών υγείας, αλλά και των καταγγελιών του Ισραήλ ότι κάτω από το ιατρικό συγκρότημα βρίσκεται το υπόγειο αρχηγείο της Χαμάς.

Προτού αποχωρήσουν από το νοσοκομείο, οι Ισραηλινοί υποστήριξαν ότι μετέφεραν φάρμακα και απαραίτητο εξοπλισμό για όσους είχαν παγιδευτεί ή νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο.

Due to the Capture of the Al-Shifa Medical Center in Northern Gaza last night by the Israel Defense Force, Medical Supplies and Equipment as well as Doctors have begun to arrive at the Hospital in order to assist with Treating and Sheltering the Thousands of Palestinians who have… pic.twitter.com/GPT8RnSmjZ

— OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2023