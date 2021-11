Αποχωρεί οριστικά από το Twitter ο ιδρυτής του Τζακ Ντόρσεϊ

Το Twitter ανακοίνωσε την αποχώρηση, με άμεση ισχύ, του γενικού διευθυντή και συνιδρυτή της εταιρείας Τζακ Ντόρσεϊ, ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον τεχνικό διευθυντή του ομίλου, τον Παράγκ Αγκραβάλ.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω από το Twitter επειδή πιστεύω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να κόψει τους δεσμούς με τους ιδρυτές του», εξήγησε ο ίδιος σε ανοικτή επιστολή.

Ο Ντόρσεϊ σκοπεύει επίσης να παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο το 2022 και δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία στη γενική συνέλευση του ομίλου, κόβοντας εντελώς τους δεσμούς του με την εταιρεία.

just setting up my twttr

Με το χαρακτηριστικό, αναγνωρίσιμο στυλ και τη μακριά γενειάδα του ο Ντόρσεϊ ήταν εδώ και χρόνια το πρόσωπο το Twitter. Είχε αναλάβει γενικός διευθυντής το 2007, αλλά το 2008 απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, που δεν ήταν ικανοποιημένο με τους χειρισμούς του. Αφότου επέστρεψε στην κεφαλή της εταιρείας, τον Οκτώβριο του 2015, επικρινόταν συχνά επειδή δεν είχε αφήσει τα ηνία της άλλης εταιρείας του, της Square, που ειδικεύεται στις συναλλαγές μέσω κινητών τηλεφώνων, για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα νέα καθήκοντά του.

Με την αποχώρησή του, ο Ντόρσεϊ αφήνει στο Twitter κληρονομιά τους 211 εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες του.

Με επικεφαλής τον Ντόρσεϊ, το Twitter κατέγραψε για πρώτη φορά κερδοφόρο τρίμηνο, το τελευταίο του 2017 και στη συνέχεια δύο ολόκληρες χρονιές κερδοφορίας. Το 2020 είχε και πάλι απώλειες.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021