Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι ενστάσεις για την συνταγματικότητα της κυβερνητικής τροπολογίας που προωθεί μέτρα προστασίας, φύλαξης και φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Προηγήθηκε συζήτηση επί των τεσσάρων ενστάσεων που κατατέθηκαν από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Τα κείμενα που κατέθεσαν οι συγκεκριμένες ΚΟ έχουν διαφορετικό περιεχόμενο αλλά κοινό σκεπτικό που καταλήγει στην άποψη ότι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση παραβιάζουν το δικαίωμα της συνάθροισης.

Στο τέλος της διαδικασίας τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας τοποθετήθηκαν συνολικά με ψηφοφορία δια εγέρσεως.

