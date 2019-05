Αποκαλυπτήρια για το «Κέρας της Αμάλθειας» της Μπγιόρκ

Ένα γυναικείο επταμελές σύνολο φλάουτου, ένας αρπιστής, ένας τυμπανιστής και μια 50μελής χορωδία.

Όλα αυτά, συν την Μπγιόρκ, είχε η αβάν πρεμιέρ της νέας παράστασης της ισλανδής μουσικού, με τίτλο «Cornucopia» που παρουσιάστηκε στην Νέα Υόρκη πριν μερικά 24ωρα.

Οι πρώτες κριτικές υπήρξαν ιδιαίτερα κολακευτικές, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να αποθεώνουν, όπως γράφουν, τον συνδυασμό της «συναρπαστικής και εκπληκτικά όμορφης μουσικής» με τα πρωτοποριακά visuals εμπνευσμένα από την φύση.

Η ίδια η καλλιτέχνις πρόλαβε να σχολιάσει πως η συγκεκριμένη παραγωγή θα είναι «η πιο περίτεχνη σκηνική συναυλία μου, όπου το ακουστικό και το ψηφιακό πορεύονται χέρι-χέρι, με την ενθάρρυνση μιας εξειδικευμένης ομάδας συνεργατών», χαρακτηρίζοντας την παράσταση«ψηφιακό θέατρο» ή «μια sci-fi ποπ συναυλία».



Όπως τονίζουν οι New York Times, η παράσταση περιλαμβάνει 19 τραγούδια, με την Ισλανδή τραγουδίστρια να ερμηνεύει για πρώτη φορά ζωντανά τα «Body Memory» και «Future Forever» από το τελευταίο της άλμπουμ, αλλά και πιο παλιά κομμάτια που έχει να παίξει πολλά χρόνια, όπως το «Show Me Forgiveness» από το «Medúlla», το «Venus As A Boy» από το «Debut» και το «Hidden Place» από το «Vespertine».

Ο Αλεξ Πουτς, καλλιτεχνικός διευθυντής του καλλιτεχνικού χώρου Shed, όπου ανεβαίνει η παράσταση, επισημαίνει για την Ισλανδή πως «η δημιουργική της προσέγγιση είναι εφάμιλλη μιας ιδιοφυΐας, ένας συνδυασμός καλλιτεχνικής αυστηρότητας και πανκ αισθητικής, που δημιουργεί μια έκρηξη δημιουργικότητας».

Το περιρρέον θέμα της παράστασης είναι οι γυναίκες και ο φεμινισμός, ένα θέμα που, όπως λέει η Μπγιόρκ, την απασχολεί διαρκώς και όχι μόνο τα τελευταία δυο χρόνια λόγω του κινήματος #MeToo.

«Όλη η παράσταση, έτσι όπως είναι δομημένη, είναι σχετικά με γυναίκες που υποστηρίζουν η μια την άλλη», είπε η ισλανδή μουσικός.

Εκτός από φεμινισμό όμως, η παράσταση έχει και μια περιβαλλοντική χροιά, καθώς στο τέλος της απευθύνει μήνυμα η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή Γκρέτα Θούνμπεργκ.

Όπως και η 15χρονη Γκρέτα, έτσι και η έφηβη κόρη της Μπγίορκ κατεβαίνει και αυτή στους δρόμους, διαδηλώνοντας για ένα πιο οικολογικό μέλλον: «Η γενιά της έχει μεγάλη επίγνωση της δύναμης του ακτιβισμού και είμαι πολύ περήφανη για αυτή», τονίζει η Μπγιόρκ.

Συνολικά η Björk έχει προγραμματίσει επτά παραστάσεις του «Cornucopia» στο The Shed της Νέας Υόρκης, από την Πέμπτη 9 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου.

Παραμένει άγνωστο εάν και πότε η παράσταση θα ανέβει στην Ευρώπη.