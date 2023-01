Αποκάλυψη-σοκ στο βιβλίο του Χάρι: Ο Γουίλιαμ με χτύπησε και με έριξε στο πάτωμα

Στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του με τίτλο «Spare» (εφεδρικός), ο πρίγκιπας Χάρι προβαίνει σε σωρεία αποκαλύψεων που πρόκειται να προκαλέσουν σεισμό πολλών Ρίχτερ στο Μπάκιγχαμ αλλά και στον βρετανικό Τύπο.

Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά που διηγείται σε όλο το βιβλίο, ο Χάρι αποκαλύπτει τη σωματική επίθεση που δέχθηκε, από τον αδελφό του, Γουίλιαμ, ενώ μάλωναν για ζητήματα που αφορούσαν την Μέγκαν Μαρκλ και την σχέση μεταξύ των δύο αδελφών.

Τις αποκαλύψεις έκανε την Πέμπτη ο Guardian, που κατάφερε, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας του εκδοτικού οίκου να εξασφαλίσει ένα αντίτυπο του βιβλίου πριν την παγκόσμια κυκλοφορία του την επόμενη εβδομάδα. Ο δημοσιογράφος Μάρτιν Πένγκελι χαρακτηρίζει το βιβλίο ως «εξαιρετικά ενδιαφέρον» και γράφει για την «σοκαριστική» σκηνή ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Ο Χάρι γράφει ότι το 2019, ο Γουίλιαμ τον επισκέφθηκε στο σπίτι του για να συζητήσουν για τη μεταξύ τους σχέση που είχε χαλάσει και για τα αρνητικά δημοσιεύματα των βρετανικών ταμπλόιντ για την Μέγκαν.

Σε αυτή την επίσκεψη, που αποδείχθηκε η «ταφόπλακα» της σχέσης των δύο αδελφών, ο Γουίλιαμ αποκάλεσε την Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «άξεστη». Ο Χάρι του απάντησε ότι αυτό είναι ακριβώς το αφήγημα του βρετανικού Τύπου για τη σύζυγό του.

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη, η ένταση αυξήθηκε και ο Γουίλιαμ έφτασε στο σημείο «να με πιάσει από τον γιακά, να μου σπάσει το κρεμαστό που φορούσα και να με ρίξει στο πάτωμα».

Ο Χάρι έπεσε πάνω στο μπολ με το φαγητό του σκύλου το οποίο έσπασε σε κομμάτια που τον τραυμάτισαν στην πλάτη.

Εκείνη την ημέρα, ο Γουίλιαμ ήταν ήδη πολύ θυμωμένος όταν έφτασε στο Νότιγχαμ Κότατζ, όπου έμενε τότε ο Χάρι, ένα κτίσμα στα ανάκτορα του Κένσινγκτον.

Ο Γουίλιαμ άρχισε να παραπονιέται για την Μέγκαν και ο Χάρι του είπε ότι περίμενε από αυτόν να μιλά καλύτερα για τη σύζυγό του αντί να επαναλαμβάνει αυτά που γράφουν τα ταμπλόιντ.

Ομως ο Γουίλιαμ, σύμφωνα με τον Χάρι, ήταν «παράλογος» και η συζήτηση μετατράπηκε γρήγορα σε έντονη λογομαχία.

Ο Χάρι τότε κατηγόρησε τον αδελφό του ότι φέρεται ως κληρονόμος που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί στον μικρό του αδελφό δεν αρκούσε το να είναι εφεδρικός.

Τα δύο αδέλφια αντάλλαξαν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και κάποια στιγμή ο Γουίλιαμ είπε ότι προσπαθούσε να τον βοηθήσει.

Αυτό εξόργισε τον Χάρι, ο οποίος του απάντησε: «Σοβαρά; Να με βοηθήσεις; Ετσι το λες εσύ αυτό; Οτι με βοηθάς;».

Τότε ο Γουίλιαμ έγινε έξαλλος, τον έβρισε και έκανε κίνηση προς το μέρος του. Ο Χάρι τρόμαξε και πήγε στην κουζίνα όπου τον ακολούθησε ο Γουίλιαμ.

Ο Χάρι του έδωσε ένα ποτήρι νερό και του είπε: «Γουίλι, δεν μπορώ να σου μιλήσω όταν είσαι έτσι».

«Ακούμπησε κάτω το ποτήρι, με έβρισε ξανά και τότε μου επιτέθηκε. Εγιναν όλα τόσο γρήγορα. Αστραπιαία. Με έπιασε από τον γιακά, μου τράβηξε το κρεμαστό και το έσπασε και με έριξε στο πάτωμα. Επεσα πάνω στο μπολ του σκύλου, που έσπασε κάτω από την πλάτη μου και τα κομμάτια του με έκοψαν. Εμεινα έτσι κάτω για μία στιγμή, έκπληκτος, και αμέσως σηκώθηκα και του είπα να φύγει».

Σύμφωνα με τον Χάρι πάντα, ο Γουίλιαμ τον κάλεσε να τον χτυπήσει και αυτός, όπως έκαναν όταν ήταν παιδιά. Ο Χάρι αρνήθηκε και ο Γουίλιαμ έφυγε για να επιστρέψει σε λίγο «μετανιωμένος και μου ζήτησε συγγνώμη».

Οταν ο Γουίλιαμ έφυγε ξανά, γύρισε και του φώναξε: «Δεν χρειάζεται να πεις τι έγινε στη Μέγκαν».

«Το ότι μου επιτέθηκες;», τον ρώτησε ο Χάρι.

«Δεν σου επιτέθηκα, Χάρολντ», απάντησε ο Γουίλιαμ.

Ο Χάρι δεν είπε αμέσως τι έγινε στη σύζυγό του, όμως τηλεφώνησε στον ψυχολόγο του.

Αργότερα, η Μέγκαν πρόσεξε «τους μώλωπες και τις εκδορές» στην πλάτη του και τότε της μίλησε για την επίθεση του αδελφού του. «Δεν εξεπλάγην, ούτε θύμωσε καθόλου. Ηταν όμως τρομερά στενοχωρημένη».

Ο ιδιοφυής τίτλος του βιβλίου προέρχεται από μία παλιά παροιμία στους βασιλικούς και αριστοκρατικούς κύκλους: ότι ο πρώτος γιος είναι ο κληρονόμος των τίτλων, της εξουσίας και της περιουσίας, ενώ ο δεύτερος είναι απλά ο εφεδρικός, σε περίπτωση που κάτι πάθει ο πρωτότοκος.

Η δυσαρέσκεια του Χάρι γιατί του συμπεριφέρονταν σε όλη του την ζωή ως τον «εφεδρικό» γιο, είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου, στο οποίο υπάρχουν κεφάλαια για την παιδική του ηλικία, τα σχολεία που πήγε, την καριέρα του στη βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό στρατό, τη σχέση του με τους γονείς του και τον αδελφό του και τη ζωή του με τη Μέγκαν, από την περίοδο του φλερτ μεταξύ τους μέχρι τον γάμο τους, την πολύκροτη έξοδό τους από τους κόλπους της βασιλικής οικογένειας, τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ και την εμπειρία τους ως γονείς.

Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, ο Χάρι μεταφέρει τα λόγια που είπε, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κάρολος στη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα της γέννησής του: «Υπέροχα! Τώρα μου έδωσες έναν διάδοχο και έναν εφεδρικό -η δουλειά μου τελείωσε».

Περιγράφοντας τις αναμνήσεις του και την μεγάλη του αγάπη για την Νταϊάνα, αλλά και για τη γιαγιά του, Ελισάβετ Β’, ο Χάρι δεν διστάζει να αποκαλύψει πολλά σκηνικά με ιδιωτικές στιγμές και συζητήσεις της οικογένειας.

Οπως για παράδειγμα, μία συνάντησή του με τον Κάρολο και τον Γουίλιαμ στο Κάστρο Γουίνδσορ μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, τον Απρίλιο του 2021. Ο Κάρολος στάθηκε ανάμεσα στους δύο γιους του που μάλωναν και τους είπε: «Σας παρακαλώ αγόρια, μην κάνετε μίζερα τα τελευταία μου χρόνια».

Εκτός από το βιβλίο, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι δύο συνεντεύξεις του Χάρι στη Βρετανία και στις ΗΠΑ, το Σαββατοκύριακο, στις εκπομπές «News at Ten» του ITV και «60 minutes» του CBS αντίστοιχα.

Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp

Σε ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξή του στο ITV, που ήδη έχει κάνει πάταγο, ο Χάρι λέει: «Θα ήθελα πίσω τον πατέρα μου. Θα ήθελα πίσω τον αδελφό μου».

“The door is always open.”

Prince Harry sits down for an exclusive interview with Tom Bradby this Sunday at 9pm on ITV1.

Harry: The Interview | Watch on ITV1 or stream on ITVX at 9pm on Jan 8.@tombradby #ITV #ITVX pic.twitter.com/dJotkK7pOz

— ITV (@ITV) January 5, 2023