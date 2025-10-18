Αποφυλακίζεται με εντολή Τραμπ ο καταδικασμένος για διαφθορά Τζορτζ Σάντος

Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Τζορτζ Σάντος, καταδικασμένος σε φυλάκιση επτά ετών για οικονομικά αδικήματα, αποφυλακίζεται ύστερα από παρέμβαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ανακοίνωσε ότι η ποινή του μετατρέπεται.

«Ο Τζορτζ Σάντος ήταν κατά κάποιον τρόπο απατεώνας, αλλά υπάρχουν πολλοί απατεώνες στη χώρα μας που δεν αναγκάζονται να εκτίσουν επτά χρόνια στη φυλακή», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social…

Ο 37χρονος πρώην βουλευτής κατηγορήθηκε για αντιποίηση ταυτοτήτων και κατάχρηση κεφαλαίων τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2022. Ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε τον περασμένο Απρίλιο και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Προτού βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ο Τζορτζ Σάντος έγινε διάσημος όταν η εφημερίδα New York Times άρχισε να αποκαλύπτει, με σειρά δημοσιευμάτων μετά την εκλογή του στο Κογκρέσο, ψεύδη στο βιογραφικό του και στην προεκλογική εκστρατεία του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, ο Σάντος στήριξε όλη του την εικόνα σε ψέματα κι υπερβολές: για την εκπαίδευσή του, για τη θρησκεία του, για την επαγγελματική εμπειρία του, για την περιουσία του. Παρουσιαζόταν ως γιος μεταναστών από τη Βραζιλία κι εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος που ζούσε το «αμερικανικό όνειρο».

Ομως αποκάλθυψαν οι New York Times, δεν είχε πτυχίο από το Baruch College της Νέας Υόρκης, ούτε είχε εργαστεί στις τράπεζες Citigroup και Goldman Sachs.

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε εκδώσει πόρισμα το οποίο τόνιζε πως ο Σάντος έπληξε την εικόνα του θεσμού. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πρώην βουλευτής ξόδεψε αλόγιστα χρήματα που καταχράστηκε για να αγοράσει είδη πολυτελείας, να παίξει σε καζίνο, να κάνει αισθητικές επεμβάσεις και να πληρώνει την πλατφόρμα OnlyFans…

Τον Δεκέμβριο του 2023, σε μια σπάνια στιγμή συναίνεσης, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν τον εξοστρακισμό του από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News