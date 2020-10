Από τους Village People στους REM: Οι (περίεργες) μουσικές επιλογές της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ

«Body, wanna feel my body? Check it out my body, body. Don’t you doubt my body, body, its so hot, my body».

Με αυτούς τους στίχους, από το τραγούδι «Macho Man» των Village People, χόρεψε τις προάλλες ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια από τις πρώτες προεκλογικές εμφανίσεις του μετά την ανάρρωσή του από τον κορονοϊό.

Οι στίχοι είναι αυτό που θα ήθελε να πει ο ίδιος ο Τραμπ στον μέσο ψηφοφόρο του, ο οποίος ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του προέδρου του: «Θέλεις να νιώσεις το σώμα μου; Τσέκαρε το σώμα μου, μην αμφισβητείς το σώμα μου, είναι καυτό».

Εκ πρώτης όψεως… όλα φαίνονται και ακούγονται φυσιολογικά: ο πρόεδρος, άλλωστε, αυτοαποκαλείται… «μάτσο» άνδρας, περήφανος για την αρρενωπότητα και βαρβατίλα του.

Με μια δεύτερη ματιά, ωστόσο, οι γνώστες της μουσικής και της ποπ κουλτούρας δεν γίνεται να μην προσέξουν το μεγάλο οξύμωρο: το συγκεκριμένο τραγούδι (όπως και οι ίδιοι οι Village People) αποτελεί, παλαιόθεν, σήμα κατατεθέν των ομοφυλόφιλων και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των ΗΠΑ εν γένει.

Πώς, λοιπόν, συνάδει προς έναν άκρως ομοφοβικό πρόεδρο να το τραγουδάει και να το χορεύει;

Και δεν είναι μόνον αυτό: οι υπεύθυνοι του επιτελείου του επέλεξαν και δεύτερο τραγούδι των Village People, το πασίγνωστο «YMCA», που επίσης αποτελεί εδώ και 40 χρόνια έναν ύμνο της γκέι κοινότητας.

Και πόσο περίεργη είναι η εικόνα της εκλογικής βάσης του –όλοι τους άνθρωποι ακροδεξιοί και ομοφοβικοί– να χορεύουν και αυτοί στον ρυθμό του πιο… γκέι τραγουδιού όλων των εποχών;

Μια τρίτη παράξενη επιλογή: κατά τις πρώτες τρεις προεκλογικές συγκεντρώσεις του προέδρου αμέσως μετά τη νοσηλεία του, ακούστηκε το «Losing My Religion» των REM – ίσως να αποτελεί μια έμμεση αναφορά στην απειλή των «άθεων προοδευτικών» που θα συρρεύσουν στην Ουάσινγκτον έπειτα από μια πιθανή εκλογή του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ.

Και τα τρία τραγούδια τα ενώνει επίσης κάτι ακόμη: ότι οι δημιουργοί τους έχουν ζητήσει ρητώς και απαρεγκλίτως να μην ακούγονται στις συγκεντρώσεις του Τραμπ.

Μετά τους REM και το διάσημο αμερικανικό συγκρότημα των Village People διεμήνυσε τον Ιούνιο στον πρόεδρο να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, ο αρχηγός του συγκροτήματος, Βίκτορ Γουίλις, δήλωσε ότι «αναγκάστηκε να προβεί σε δράση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαινόταν να απειλεί να πυροβολήσει διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter στη Μινεάπολη».

«Εάν ο Τραμπ διατάξει τον αμερικανικό στρατό να πυροβολήσει τους δικούς του πολίτες (στο έδαφος των ΗΠΑ), οι Αμερικανοί θα ξεσηκωθούν σε τέτοιο αριθμό έξω από τον Λευκό Οίκο που θα μπορούσε να αναγκαστεί να βγει από το γραφείο του πριν από τις εκλογές. Μην το κάνετε κύριε Πρόεδρε!» έγραψε ο Γουίλις στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Και σας ζητώ να μη χρησιμοποιείτε πλέον τη μουσική μας στις συγκεντρώσεις σας, ειδικά τα “YMCA” και “Macho Man”. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραβλέπω τα σφάλματα» ανέφερε.

Τελικά, ένας (μουσικός) σύμμαχος του έμεινε του Τραμπ και ακούει στο όνομα Λόρα Μπράνιγκαν, της οποίας το τραγούδι «Gloria» επίσης παίχτηκε πολλάκις σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

Οχι η ίδια φυσικά –η Μπράνιγκαν πέθανε νεότατη, στα 47 χρόνια της, το 2004– αλλά εις εκ των βασικών συνεργατών της στο συγκρότημά της δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι «αν η Λόρα ζούσε, θα αισθανόταν περήφανη για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και, ναι, θα το έβρισκε απολύτως ταιριαστό με την περίσταση».

Πάντως, το επιτελείο του, σε μια ακόμη προσπάθεια να προκαλέσει συζητήσεις, επέλεξε το «In the Air Tonight» του Φιλ Κόλινς ως το τραγούδι που θα συνόδευε την είσοδό του στη σκηνή, στη συγκέντρωση του Ντε Μόιν της Αϊόβα πριν από μερικά 24ωρα.

«Το νιώθω στην ατμόσφαιρα / το νιώθω να έρχεται», τραγουδάει σε αυτό ο Κόλινς, ένα υπονοούμενο ότι «μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει τίποτα μεταδοτικό στον αέρα. Ο πρόεδρος μας είναι υγιέστατος».