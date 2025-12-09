Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο εμπόριο κοκαΐνης

Μπέρδεψε τα χιόνια. Το κανονικό, των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όπου κάποτε συμμετείχε, με την «άσπρη σκόνη» των σκληρών ναρκωτικών που, εδώ που τα λέμε, είναι μάλλον υποκίτρινη ή γκρίζα. Σημασία έχει ότι ο Ράιαν Γουέντινγκ ή «Ελ Χέφε» («O αρχηγός») ή «Δημόσιος εχθρός» ή «Γίγας», μπήκε στο μάτι του FBI, το οποίο τον επικήρυξε με το ποσόν των 15 εκατ. δολαρίων. Δηλαδή τόσα θα λάβει ο Μεξικανός που θα τον καταδώσει, αφού Γουέντινγκ κρύβεται κάπου στο Μεξικό, σε ένα από τα κρησφύγετα των narcos προστατών του. Οι στενότεροι συνεργάτες του, έγραψε η Corriere della Sera, είναι το καρτέλ της Σιναλόα.

Ο εν λόγω εγκληματίας είναι Καναδός, 45 ετών σήμερα, και υπήρξε αθλητής, μέλος της καναδικής ομάδας snowboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σολτ Λέικ Σίτι, το 2002. Εκείνο το χιόνι τού έπεσε βαρύ και το 2010 το όνομά του αναφέρθηκε σε έρευνα που αφορούσε διακίνηση μαριχουάνας. Μαζί με άλλους άρχισε να την εισάγει από την Κολομβία και δημιούργησε συμμαχίες με μεξικανικά καρτέλ. Αυτές οι γνωριμίες υποστάθμης ήταν το εφαλτήριο για το εμπόριο κοκαΐνης. Σύμφωνα με τους αμερικανούς εισαγγελείς, μετέφερε τόνους «εμπορεύματος» χρησιμοποιώντας καναδικά φορτηγά.

Η τακτική του ήταν απλή. Οι οδηγοί πληρώνονταν για να κρύβουν τα πακέτα κοκαΐνης στα φορτηγά τους στο Λος Αντζελες, προτού συνεχίσουν το ταξίδι τους βορειότερα στις ΗΠΑ. Ο καναδός ναρκέμπορος δεν έκλεινε, όμως, μόνο deals, ούτε περιοριζόταν στα… logistics του κλάδου. Είχε επιβάλει τον εαυτό του ως αρχιμαφιόζο δίνοντας εντολές τιμωρίας όποιων τολμούσαν να του εναντιωθούν σε ζητήματα δουλειάς. Το σχετικό εις βάρος του κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνει μόνο ξυλοδαρμούς, αλλά και δολοφονίες. Κράτησε τα χέρια του καθαρά από αίμα, αφού τη βρώμικη δουλειά την ανέθετε σε «σικάριους», δηλαδή σε πληρωμένους φονιάδες.

Πάντως ο «Ελ Χέφε» έκανε και… καραμπινάτες γκάφες. Λόγου χάρη, τον Νοέμβριο του 2023 οι εκτελεστές του δολοφόνησαν με εντολή του ένα ανδρόγυνο και τραυμάτισαν σοβαρά την κόρη του ζεύγους, για λόγους αντεκδίκησης περί την «κλοπή» ενός φορτίου ναρκωτικών. Ομως τα θύματα ήταν απλώς άτυχα, αφού ήταν παντελώς άσχετα με την υπόθεση. Κάποτε ένας Κολομβιανός ετοιμαζόνταν να καταθέσει εναντίον του Γουέντινγκ, κατέληξε όμως σε λίστα καταζητούμενων.

Η Corriere είχε περισσότερες πληροφορίες για τον καναδό εγκληματία. Στο Μεξικό τον προστάτευε αρχικώς ένας πρώην αξιωματικός ασφαλείας, ο επονομαζόμενος «Στρατηγός». Η προσωπική ζωή του έχει αφιερωθεί σε τρεις γυναίκες, στη μεξικάνα σύζυγό του Μίριαμ, στην κολομβιάνα ερωμένη του Ντανιέλα και στη συμπατριώτισσά του Κάρμεν, μαστροπό ολκής. Ολες τους τις χρησιμοποίησε για να διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών του στον υπόκοσμο. Ενας άλλος Καναδός, δικηγόρος που τώρα κρατείται σε φυλακή, αποδείχθηκε πολύτιμος για τον Γουέντινγκ: χρησιμοποίησε το επάγγελμά του για να διευκολύνει τον πελάτη του να παρανομεί.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News