Από την κρίση στην αξιοπιστία – τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη διαδρομή της χώρας και το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, βουλευτές, τραπεζίτες και άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, στο Αμφιθέατρο «Ιδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης, για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, με τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας»

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου και πλήθους υπουργών και βουλευτών, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα σημείο συνάντησης πολιτικής, οικονομίας και δημόσιου διαλόγου, για την πορεία της χώρας μετά την κρίση.

«Η Ελλάδα ανέκτησε την εμπιστοσύνη της με σχέδιο και κόπο, το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη μάς θυμίζει αυτή τη διαδρομή», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στον στενό του συνεργάτη, σημείωσε πως ο Αλέξης Πατέλης «συμμετείχε σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν από το 2019 μέχρι πριν από λίγους μήνες», επισημαίνοντας ότι το βιβλίο «περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη δύσκολη διαδρομή της χώρας για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, μέσα από μια σειρά πρωτοφανών κρίσεων – από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, έως τον πληθωρισμό και τις φυσικές καταστροφές».

«Για μένα, που υπήρξα ένας σιωπηλός συμπρωταγωνιστής αυτής της πορείας, η παρουσίαση ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και πού θέλουμε να πάμε», επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο «δεν είναι απλώς μια αφήγηση γεγονότων, αλλά περιλαμβάνει χρήσιμες επισημάνσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον συγγραφέα, εκφράζοντας την ευχή το βιβλίο «να είναι καλοτάξιδο» και πρόσθεσε πως «διαβάζεται εύκολα, σχεδόν σαν μυθιστόρημα, σε μια χώρα που συχνά ξεχνά πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή μέχρι τις σημερινές επιτυχίες».

«Οσα πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο και προσπάθεια», προσέθεσε, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Πατέλη «έναν από τους σιωπηλούς πρωταγωνιστές αυτής της πορείας οικονομικής ανάκαμψης και αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα σκηνικά που περιγράφει ο κ. Πατέλης στο βιβλίο, σημείωσε: «Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από τον ελληνικό λαό. Οπως του είχα εμπιστοσύνη το 2023, όταν κλήθηκε να επικυρώσει με την ψήφο του τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας, έτσι εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών, που βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται».

Για το βιβλίο μίλησαν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η αναπληρώτρια επικεφαλής Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Μαριαλένα Αθανασοπούλου και η συγγραφέας Ρέα Βιτάλη, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάκης Προβατάς.

Ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε το βιβλίο «μια μαρτυρία στρατηγικής και συλλογικής προσπάθειας» που αποτυπώνει πώς η Ελλάδα, ύστερα από μια δεκαετία κρίσης, ανέκτησε την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη των αγορών.

Υπογράμμισε ότι η «Μεγάλη Επιστροφή» είναι πρωτίστως η επιστροφή στην κανονικότητα, σε μια χώρα όπου οι αποφάσεις βασίζονται σε δεδομένα και οι θεσμοί λειτουργούν αποτελεσματικά. «Γιατί σε τελική ανάλυση, αυτή είναι η ουσία της οικονομικής πολιτικής: εμπιστοσύνη που χτίζεται, όχι που εξαγγέλλεται», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο βιβλίο «ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στο κέντρο της λήψης αποφάσεων, εκεί όπου οι κρίσεις αντιμετωπίζονται ως επιταχυντές αλλαγής και όχι ως άλλοθι ακινησίας και η πορεία προς την επενδυτική βαθμίδα και τη σταθερότητα παρουσιάζεται ως συλλογικό επίτευγμα που στηρίχθηκε σε ένα συνεκτικό σχέδιο».

Η Ρέα Βιτάλη στάθηκε στο ύφος και τη γραφή του βιβλίου, τονίζοντας τον συνδυασμό οικονομικής ανάλυσης με χιούμορ και προσωπική ειλικρίνεια, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει βαθύτερα την οικονομική πραγματικότητα και να προσεγγίσει την πολιτική με μεγαλύτερη ωριμότητα.

«Ο συγγραφέας συνομιλεί σκαμπρόζικα με τον αναγνώστη, με μια γραφή κινηματογραφική, ένα χιούμορ σαρδόνιο και σπάνιο που σε ξαφνιάζει, και πονηρεμένη υποψιάζεσαι ότι λειτουργεί για εκείνον και ως ευεργετική αυτοπροστασία και γείωση». Το βιβλίο, συμπλήρωσε, είναι «ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια πολιτών που εκλαμβάνουν την ψήφο ως σοβαρή υπόθεση. Βοηθάει να αντιστρέψουμε τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Είναι όπως κάτι καθηγητές φροντιστηρίων που σε καθοδηγούν στα sos ενώ είναι και ευχάριστοι στη μεταδοτικότητα», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Μαριαλένα Αθανασοπούλου ανέδειξε τους τρεις βασικούς πυλώνες της ελληνικής ανάκαμψης: τη σταθερότητα, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την αξιοπιστία των θεσμών.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης Μάκης Προβατάς χαρακτήρισε το βιβλίο «έργο αναφοράς» για το πώς πρέπει να καταγράφεται η οικονομική ιστορία μιας χώρας, σημειώνοντας ότι συνδυάζει την τεκμηρίωση με την προσβασιμότητα στο ευρύ κοινό.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο ίδιος ο συγγραφέας και πρώην προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, τόνισε ότι «η Μεγάλη Επιστροφή» είναι πρωτίστως η επιστροφή της Ελλάδας στη διεθνή αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση.

Μίλησε για τη διαδρομή που οδήγησε τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα και στη διεθνή αναγνώριση, υπογραμμίζοντας πως ο πραγματικός πατριωτισμός εκφράζεται μέσα από πράξεις που ενισχύουν τη χώρα και όχι με συνθήματα. «Δεν είναι ούτε το “go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε”, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή. Είναι να συμβάλλεις με πράξεις για μια Ελλάδα πιο δυνατή και πιο υπερήφανη», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Στις 25 Μαρτίου 2024, στο Μόντρεαλ, μια ηλικιωμένη Ελληνοκαναδή μου είπε: “Σας ευχαριστώ που με κάνατε ξανά περήφανη που είμαι Ελληνίδα, που δεν αισθάνομαι πια την ντροπή που είχα την προηγούμενη δεκαετία”. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω όσο ζω», ανέφερε.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα, αποτυπώνοντας το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση ενός κοινού που αναγνώρισε στο βιβλίο του Αλέξη Πατέλη όχι μόνο μια προσωπική αφήγηση, αλλά και ένα ντοκουμέντο της σύγχρονης οικονομικής και πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού Ήταν μία πολύ όμορφη, ζεστή, θα έλεγα και συγκινητική εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, ενός πολύ στενού μου συνεργάτη, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν από το 2019 μέχρι και, ουσιαστικά, πριν από λίγους μήνες. Νομίζω το βιβλίο περιγράφει γλαφυρά αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή της ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας, μέσα από μία σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις, τις οποίες τείνουμε να τις ξεχνάμε με μεγάλη ευκολία, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η πληθωριστική κρίση, οι φυσικές καταστροφές. Θα έλεγα ότι και για εμένα, που με έναν τρόπο είμαι ένας «σιωπηλός συμπρωταγωνιστής» σε αυτή τη διαδρομή την οποία περιγράφει ο Αλέξης, ήταν μία ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, πού έχουμε φτάσει, πού θέλουμε να πάμε. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από πολύ χρήσιμες επισημάνσεις για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Εγώ απλά θέλω να ευχηθώ το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να διαβαστεί. Διαβάζεται και πολύ εύκολα, περισσότερο σαν μυθιστόρημα και λιγότερο σαν οικονομικό βιβλίο. Και το λέω αυτό διότι σε μία χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μία χώρα που τείνει πολύ εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες, αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή. Και νομίζω ότι αξίζει να συγκρατήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια και ο Αλέξης ήταν ένας από τους, θα έλεγα, «σιωπηλούς πρωταγωνιστές» αυτής της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας. Δημοσιογράφος: Υπάρχει, κ. Πρόεδρε, κίνδυνος επανάληψης των σκηνικών που ο κ. Πατέλης περιγράφει ότι διορθώθηκαν επί των ημερών σας με κόπο και προσπάθεια; Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό, ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται πάντα από τον ελληνικό λαό. Αλλά όπως του είχα εμπιστοσύνη το 2023, όταν έπρεπε να έρθει μία εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει ουσιαστικά τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται. Ευχαριστώ πολύ.

