Από την Αθήνα στο Karlovy Vary ένας… χορός δρόμος

Στην καρδιά της Τσεχίας, η πόλη Karlovy Vary φιλοξένησε για ακόμη μία χρονιά το φημισμένο Karlovy Vary International Film Festival, προσελκύοντας δημιουργούς, ηθοποιούς και λάτρεις του σινεμά από όλο τον κόσμο. Στην 59η του διοργάνωση, το φεστιβάλ προσέφερε πάνω από 200 ταινίες, λαμπερές πρεμιέρες, συναυλίες και δημόσιες συζητήσεις, μετατρέποντας την πόλη σε μια ζωντανή γιορτή πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn, μητρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, έδωσε δυναμικό παρών όχι μόνο ως χορηγός, αλλά και ως ενεργός υποστηρικτής της νέας γενιάς δημιουργών μέσα από το πρόγραμμα Future Frames – Generation NEXT of European Cinema. Σε συνεργασία με την European Film Promotion και κορυφαίους διεθνείς συνεργάτες όπως η UTA και η Range Media Partners, η Allwyn προσέφερε σε 10 ανερχόμενους Ευρωπαίους σκηνοθέτες μια μοναδική ευκαιρία προβολής, καθοδήγησης και δικτύωσης. Μάλιστα, ένας από αυτούς επιλέχθηκε από την Allwyn για να λάβει υποτροφία ενός μήνα στο Λος Aντζελες, όπου θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την καρδιά της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Λαμπερό πάρτι με… ελληνικό χρώμα

Η ανακοίνωση του νικητή της υποτροφίας έγινε σε ένα λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε η Allwyn. Το φαντασμαγορικό αυτό πάρτι είχε και ελληνική χροιά, αφού ανάμεσα στους χορευτές βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Γκούτσης, επαγγελματίας Έλληνας χορευτής από την Αθήνα, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εντυπωσιακά performances μπροστά σε καλεσμένους παγκοσμίου φήμης.

Ποιος είναι ο Eλληνας που συμμετείχε στο πάρτι της Allwyn

Ο Κωνσταντίνος Γκούτσης αν και ξεκίνησε να ασχολείται με τον χορό πριν από μόλις 4 χρόνια, είχε το πάθος του χορού μέσα του από μικρός. Στην επαγγελματική του πορεία μέχρι σήμερα είχε την τιμή να χορέψει δίπλα σε αρκετούς καλλιτέχνες, πετυχαίνοντας πράγματα που δεν είχε καν φανταστεί. Η σκηνή, όπως λέει ο ίδιος, είναι το μέρος όπου νιώθει πιο ζωντανός και κάθε εμφάνιση είναι για εκείνον μια προσωπική κατάθεση.

