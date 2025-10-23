Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι

Από πνευμονικό οίδημα επήλθε ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχουν κακώσεις, ενώ περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων (σε περιπου έναν μήνα).

«Εχει χαθεί μια πολύτιμη ζωή ενός μικρού κοριτσιού. Και είναι τραγικό. Και είναι θρήνος όλο αυτό», δήλωσε για την υπόθεση στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και αφού σημείωσε ότι θα ερευνηθεί αν υπήρξε εγκαίρως ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ ώστε να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία, στάθηκε στο γεγονός ότι επετράπη η είσοδος ανηλίκων στο κλαμπ και τους δόθηκε αλκοόλ, όταν ο νόμος που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, το απαγορεύει ρητά.

«Είναι εγκληματίας ο καταστηματάρχης, ο οποίος πουλάει “μπόμπες”. Το έγκλημα του ιδιοκτήτη, του υπευθύνου του καταστήματος είναι πρώτον ότι βάζει μέσα ένα παιδί. Ανήλικο. Το δεύτερο έγκλημα είναι ότι του δίνει αλκοόλ. Το τρίτο πιθανό έγκλημα είναι ότι μπορεί να του δώσει νοθευμένο αλκοόλ, ή ακόμη και άλλες ουσίες. Και μετά ίσως και ναρκωτικά που μοιράζονται πολλές φορές. Και μάλιστα αυτά τα πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά», παρατήρησε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει:

«Αρα, λοιπόν, εδώ υπάρχει το πλαίσιο… Και ο γονιός που αφήνει ένα 15χρονο να πάει μόνο του στο κλαμπ. Ο γονιός -πρώτος εγώ, εσείς, όλοι μας- πρέπει να διαχειριστούμε λίγο τα παιδιά μας. Είναι πολλές οι προκλήσεις για τα παιδιά […] Οι ποινές πια είναι πάρα πολύ αυστηρές. Να φανταστείτε ότι έχει ρυθμιστεί και το θέμα αυτών των πάρτι που κάνουν τα παιδιά σε διάφορες αίθουσες μαζί με τους γονείς και χρειάζεται η ενημέρωση της αστυνομίας. […] Εχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα αλλά πρέπει και οι γονείς πια να έχουμε τον νου μας. Πόσα διλήμματα αντιμετωπίζουμε όλοι μας όταν έχουμε παιδιά στην εφηβεία και με ποιον τρόπο τα διαχειριζόμαστε».

Οσο για τα αιτήματα διενέργειας πυκνότερων αστυνομικών ελέγχων στα νυχτερινά κέντρα, ο υπουργός απάντησε λέγοντας: «Δεν μπορούν οι Αρχές να ελέγχουν όλα τα καταστήματα κάθε μέρα. Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία. Έχουμε ένα ζήτημα ελεγκτικών Αρχών. Η αστυνομία πόσα μαγαζιά μπορεί να ελέγξει; Χρειάζονται κι άλλες Υπηρεσίες». «Το ερώτημα είναι γιατί βάζει μέσα το παιδί. Για ποιο λόγο βάζει ανήλικο μέσα στο μαγαζί», επανέλαβε.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επεσήμανε ότι προσώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει δαπιστωμένη σύνδεση του θανάτου της 16χρονης με κατανάλωση αλκοόλ.

Αντίστοιχα, για το θέμα της ενημέρωσης της ΕΛ.ΑΣ, είπε πως είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κλήση στο Κέντρο της Αμεσης Δράσης και οπως προκύπτει, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία.

Αν και όπως συμπλήρωσε, δεν υπάρχει τρόπος για να εντοπιστεί κλήση σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, υπήρξε επαφή με τους αστυνομικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν δέχθηκαν κάποια κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Ακόμη όμως και αν δεχθούμε ότι έγινε κλήση προς το ΑΤ, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε κάποια κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Αμεσης Δράσης», κατέληξε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

