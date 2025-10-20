Από Νοέμβριο σε λειτουργία ο δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης – ΝΣΣ-Σίνδος σε μόλις 12′

Από τα τέλη Νοεμβρίου ξεκινούν τα δρομολόγια του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδρομή από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη Σίνδο, να διανύεται μέσα σε μόλις 12 λεπτά και το εισιτήριο να κοστίζει μόλις 1 ευρώ (μειωμένο για τους φοιτητές).

Την Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, έγινε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο. Από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ο δυτικός Προαστιακός θα συνεχίζει προς Μενεμένη, οδό Επτανήσου και Κορδελιό και στη συνέχεια θα αναπτύσσεται σε δύο κλάδους.

Ο πρώτος θα καταλήγει στη Σίνδο, σε κοντινή απόσταση από το ΔΙΠΑΕ και τη νότια είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής, με τα δρομολόγια να ξεκινούν τέλη Νοεμβρίου, καλύπτοντας τη διαδρομή σε 12′ λεπτά.

Ο δεύτερος κλάδος θα κατευθύνεται προς Διαβατά, Αγχιάλο, βόρεια είσοδο της ΒΙΠΕ, ενώ θα επεκτείνεται έως Αγιο Αθανάσιο και Γέφυρα. Ο κλάδος, αυτός, θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλος του 2025 και ο ανάδοχος θα προκύψει το 2026 συνδέοντας την πόλη με τον δήμο Χαλκηδόνας.

Σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Σίνδο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενημέρωσε ότι η γραμμή από ΝΣΣ για Σίνδο, που θα είναι τηλεδιοικούμενη, με σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης, θα παραδοθεί ένα μήνα νωρίτερα, καθώς οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για έναρξη των δρομολογίων στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Εκτελούνται οι εργασίες, θα υπάρχει ένας ανακαινισμένος σταθμός στη Σίνδο, ώστε η καθημερινότητα και οι μετακινήσεις σας να γίνονται με αξιοπρέπεια και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το γεγονός ότι νέα παιδιά μπαίνουν σε ένα λεωφορείο που βγαίνουν στην Εθνική Οδό, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τελειώσει και να το αφήσουμε στο παρελθόν», είπε ο κ.Κυρανάκης απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους φοιτητές.

Με το που αρχίσουν τα δρομολόγια του Προαστιακού προς τη Σίνδο, θα τροποποιηθεί η γραμμή «52» του ΟΑΣΘ, η οποία θα εκτελεί μια εναλλακτική διαδρομή πιο ασφαλή και όχι μέσω της Εθνικής Οδού. Στο σταθμό της Σίνδου θα υπάρχουν λεωφορεία που θα μεταφέρουν δωρεάν τους χιλιάδες φοιτητές στο πανεπιστημιακό campus, ενώ σχεδιάζονται και δύο σταθμοί ηλεκτρικών ποδηλάτων για όσους επιθυμούν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης.

«Η Θεσσαλονίκη το 2019 είχε τραγικές συγκοινωνίες. Σκεφτείτε ότι σε όλη τη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσαν μόλις 240 λεωφορεία. Σήμερα κυκλοφορούν 500, πάνω από τα διπλάσια και μέχρι το τέλος του 2026 θα φτάσουμε τα 550 αστικά. Μειώσαμε τις αποστάσεις, ήρθαν νέα λεωφορεία, τον επόμενο χρόνο θα ανανεωθεί ο στόλος και με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, θα επεκταθεί το μετρό έως την Καλαμαριά, φτιάξαμε τον προαστιακό. Η Θεσσαλονίκη βιώνει μια συγκοινωνιακή επανάσταση. Θέλουμε μια Θεσσαλονίκη με συγκοινωνίες που της αξίζουν», τόνισε ο κ.Κυρανάκης.

Οσον αφορά το δύσκολο εγχείρημα της ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου και της αποτακατάσταση της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού σε αυτόν, ο αναπληρωτής υπουργός επανέλαβε ότι «το πρόβλημα πρέπει να το κοιτάμε κατάματα για να λυθεί. Το 2019 η τηλεδιοίκηση ήταν στο 1% στην Ελλάδα. Σήμερα στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη είμαστε στο 80% και έως το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100%».

«Επιτέλους αναζωογονείται ο σιδηρόδρομος που μέσα στα χρόνια της κρίσης παρατήθηκε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε και το βλέπει ο καθένας», παρδέχθηκε και δεσμεύθηκε ότι «αυτή την εικόνα μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα θα την αλλάξουμε. Σας το υπόσχομαι».

Ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπισητμίου, Σταμάτης Αγγελόπουλος, υπογράμμισε ότι στο Ιδρυμνα φοιτούν 15.000 φοιτητές, αριθμός που αυξάνεται πολύ περισσότερο με φοιτητές από προηγούμενα έτη αλλά και όσους βρίσκονται στην πόλη μέσω Erasmus. «Η ημέρα σήμερα είναι σημαντική γιατί θα βοηθήσει και στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, στην προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών. Με το έργο θα αναπτυχθεί και η περιοχή και το πανεπιστήμιο. Θα αλλάξει η προοπτική της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πλέον, σε 25′ λεπτά θα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται από το κέντρο και τους επόμενους μήνες από την Καλαμαριά,να έρθουν στη Σίνδο χρησιμοποιώντας το μετρό και τον Προαστιακό», επεσήμανε.

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, υπενθύμισε ότι ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος είναι ένα έργο «με μακρινό παρελθόν, που αμφισβητήθηκε η τύχη του από πολλούς» και ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στις αποβάθρες, τα στέγαστρα, οι απαραίτητες πεζοδιαβάσεις ενώ θα διαμορφωθούν πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση των επιβατών και οδικές αναπλάσεις.

